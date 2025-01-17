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В Тюменской области в ДТП погибли два человека

В Тюменской области в ДТП погибли два человека - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Тюменской области в ДТП погибли два человека

Два легковых и два грузовых автомобиля попали в дорожную аварию на 535-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе, водители... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T06:58+0300

2025-01-17T06:58+0300

2025-01-17T06:58+0300

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ТЮМЕНЬ, 17 янв – ПРАЙМ. Два легковых и два грузовых автомобиля попали в дорожную аварию на 535-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе, водители бензовоза и большегруза погибли, сообщает пресс-служба Госавтоинпекции по Тюменской области. "Столкнулись сразу 4 автомобиля: бензовоз MAN, большегруз " МАЗ", "ВАЗ" и Kia. Предварительно, большегруз "МАЗ" выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем "ВАЗ" и бензовозом MAN. В результате столкновения у бензовоза "МАЗ" вырвало топливный бак, на который наехал автомобиль Kia", - указано в сообщении. В результате аварии погибли 35-летний водитель бензовоза, житель города Кургана, и 48-летний водитель большегруза, житель Чечни. Другие участники аварии не пострадали. По данным облпрокуратуры, дорожно-транспортное происшествие на 535-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, в котором из-за столкновения грузовых автомобилей МАЗ и MAN погибли их водители 1976 и 1989 года рождения, а также причинен ущерб двум легковым автомобилям ВАЗ и Kia, произошло 16 января около 16 часов по местному времени. Прокуратура Уватского района по данному факту проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

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