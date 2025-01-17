Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тюменской области в ДТП погибли два человека - 17.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250117/chelovek-854268917.html
В Тюменской области в ДТП погибли два человека
В Тюменской области в ДТП погибли два человека - 17.01.2025, ПРАЙМ
В Тюменской области в ДТП погибли два человека
Два легковых и два грузовых автомобиля попали в дорожную аварию на 535-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе, водители... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T06:58+0300
2025-01-17T06:58+0300
бизнес
чечня
kia
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854268917.jpg?1737086306
ТЮМЕНЬ, 17 янв – ПРАЙМ. Два легковых и два грузовых автомобиля попали в дорожную аварию на 535-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе, водители бензовоза и большегруза погибли, сообщает пресс-служба Госавтоинпекции по Тюменской области. "Столкнулись сразу 4 автомобиля: бензовоз MAN, большегруз " МАЗ", "ВАЗ" и Kia. Предварительно, большегруз "МАЗ" выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем "ВАЗ" и бензовозом MAN. В результате столкновения у бензовоза "МАЗ" вырвало топливный бак, на который наехал автомобиль Kia", - указано в сообщении. В результате аварии погибли 35-летний водитель бензовоза, житель города Кургана, и 48-летний водитель большегруза, житель Чечни. Другие участники аварии не пострадали. По данным облпрокуратуры, дорожно-транспортное происшествие на 535-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, в котором из-за столкновения грузовых автомобилей МАЗ и MAN погибли их водители 1976 и 1989 года рождения, а также причинен ущерб двум легковым автомобилям ВАЗ и Kia, произошло 16 января около 16 часов по местному времени. Прокуратура Уватского района по данному факту проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.
чечня
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, чечня, kia
Бизнес, ЧЕЧНЯ, Kia
06:58 17.01.2025
 
В Тюменской области в ДТП погибли два человека

Два легковушки и два грузовика столкнулись в Тюменской области, два человека погибли

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 17 янв – ПРАЙМ. Два легковых и два грузовых автомобиля попали в дорожную аварию на 535-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе, водители бензовоза и большегруза погибли, сообщает пресс-служба Госавтоинпекции по Тюменской области.
"Столкнулись сразу 4 автомобиля: бензовоз MAN, большегруз " МАЗ", "ВАЗ" и Kia. Предварительно, большегруз "МАЗ" выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем "ВАЗ" и бензовозом MAN. В результате столкновения у бензовоза "МАЗ" вырвало топливный бак, на который наехал автомобиль Kia", - указано в сообщении.
В результате аварии погибли 35-летний водитель бензовоза, житель города Кургана, и 48-летний водитель большегруза, житель Чечни. Другие участники аварии не пострадали.
По данным облпрокуратуры, дорожно-транспортное происшествие на 535-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, в котором из-за столкновения грузовых автомобилей МАЗ и MAN погибли их водители 1976 и 1989 года рождения, а также причинен ущерб двум легковым автомобилям ВАЗ и Kia, произошло 16 января около 16 часов по местному времени. Прокуратура Уватского района по данному факту проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.
 
БизнесЧЕЧНЯKia
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала