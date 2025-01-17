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Акционеры ТГК-2 утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры ТГК-2 утвердили решение не выплачивать дивиденды - 17.01.2025, ПРАЙМ

Акционеры ТГК-2 утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры ТГК-2 утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, сообщила компания. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T15:44+0300

2025-01-17T15:44+0300

2025-01-17T15:44+0300

экономика

россия

тгк-2

дивиденды

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Акционеры ТГК-2 утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, сообщила компания. "Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 1) В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО "ТГК-2" за 2023 финансовый год, прибыль ПАО "ТГК-2" за 2023 финансовый год не распределять. 2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ТГК-2" по итогам 2023 года. 3) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО "ТГК-2" по итогам 2023 года", - говорится в сообщении. Генпрокуратура РФ в июне 2023 года подала иск об изъятии в пользу государства более 80% акций ТГК-2 у Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО "Корес инвест", Леонида Лебедева и ООО "Долговое агентство", которое является дочерним предприятием ТГК-2. Как утверждала Генпрокуратура, ТГК-2 была приобретена ее владельцем - бывшим членом Совета Федерации Леонидом Лебедевым - на нелегально полученные доходы, и для сокрытия участия Лебедева во владении и управлении компания была оформлена на иностранные компании, расположенные на Британских Виргинских островах. На основании решения Ленинского районного суда Ярославля от 14 июля 2023 года Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ТГК-2 в декабре 2023 года. В январе текущего года эта доля была увеличена до 83,4%, а в октябре передана в управление "Центрэнергохолдинга" ("дочка" "Газпром энергохолдинга").

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россия, тгк-2, дивиденды