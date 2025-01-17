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ФАС рассказала о повышенном сезонном нормативе продаж дизтоплива на бирже - 17.01.2025, ПРАЙМ
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ФАС рассказала о повышенном сезонном нормативе продаж дизтоплива на бирже
ФАС рассказала о повышенном сезонном нормативе продаж дизтоплива на бирже - 17.01.2025, ПРАЙМ
ФАС рассказала о повышенном сезонном нормативе продаж дизтоплива на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обсудила с нефтяниками введение повышенного норматива продаж дизельного топлива на бирже в период посевной и... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T10:37+0300
2025-01-17T10:37+0300
россия
фас рф
дизельное топливо
норматив продаж
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обсудила с нефтяниками введение повышенного норматива продаж дизельного топлива на бирже в период посевной и уборочных работ, сообщило ведомство. "На биржевом комитете при ведомстве... обсуждалось введение повышенного сезонного норматива продажи дизтоплива в период посевной и уборочных работ для дополнительного увеличения объемов нефтепродуктов сельхозпроизводителям", - говорится в сообщении. Кроме того, на заседании нефтяные компании подтвердили факты исполнения планов по поставке топлива аграриям в преддверии весенней посевной. Норматив продаж на бирже автомобильного бензина составляет 15%, дизельного топлива - 16%. Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым АЗС возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок, объясняли ранее в правительстве РФ.
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россия, фас рф, дизельное топливо, норматив продаж
РОССИЯ, ФАС РФ, дизельное топливо, норматив продаж
10:37 17.01.2025
 
ФАС рассказала о повышенном сезонном нормативе продаж дизтоплива на бирже

ФАС обсудила с нефтяниками высокий сезонный норматив продаж дизтоплива на бирже

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обсудила с нефтяниками введение повышенного норматива продаж дизельного топлива на бирже в период посевной и уборочных работ, сообщило ведомство.
"На биржевом комитете при ведомстве... обсуждалось введение повышенного сезонного норматива продажи дизтоплива в период посевной и уборочных работ для дополнительного увеличения объемов нефтепродуктов сельхозпроизводителям", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании нефтяные компании подтвердили факты исполнения планов по поставке топлива аграриям в преддверии весенней посевной.
Норматив продаж на бирже автомобильного бензина составляет 15%, дизельного топлива - 16%.
Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым АЗС возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок, объясняли ранее в правительстве РФ.
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РОССИЯФАС РФдизельное топливонорматив продаж
 
 
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