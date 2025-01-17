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Пезешкиан отметил важность договора о стратегическом партнерстве с Россией - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Пезешкиан отметил важность договора о стратегическом партнерстве с Россией
Пезешкиан отметил важность договора о стратегическом партнерстве с Россией - 17.01.2025, ПРАЙМ
Пезешкиан отметил важность договора о стратегическом партнерстве с Россией
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном откроет новую главу в двусторонних отношениях между двумя странами. Об этом заявил... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T13:58+0300
2025-01-17T13:58+0300
политика
россия
иран
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном откроет новую главу в двусторонних отношениях между двумя странами. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан."Что касается нашего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, я глубоко убежден, что наше присутствие в рамках этого объединения также придаст большой импульс развитию двухсторонних отношений", - сказал Пезешкиан в рамках встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Он также добавил, что присутствие Ирана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) окажет существенное влияние на развитие отношений с Россией.В рамках официального визита в Москву иранский лидер также встретится с главой государства Владимиром Путиным.
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россия, иран
Политика, РОССИЯ, ИРАН
13:58 17.01.2025
 
Пезешкиан отметил важность договора о стратегическом партнерстве с Россией

Пезешкиан: договор о партнерстве России и Ирана откроет новую главу в отношениях

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном откроет новую главу в двусторонних отношениях между двумя странами. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Что касается нашего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, я глубоко убежден, что наше присутствие в рамках этого объединения также придаст большой импульс развитию двухсторонних отношений", - сказал Пезешкиан в рамках встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Он также добавил, что присутствие Ирана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) окажет существенное влияние на развитие отношений с Россией.
В рамках официального визита в Москву иранский лидер также встретится с главой государства Владимиром Путиным.
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
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13:35
 
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