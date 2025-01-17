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Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве
Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве - 17.01.2025, ПРАЙМ
Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве
Визит президент Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет особое значение, так как будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве. Об этом заявил... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:41+0300
2025-01-17T14:46+0300
политика
россия
иран
владимир путин
договор
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Визит президент Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет особое значение, так как будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.“Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве”, - подчеркнул российский лидер.Путин также добавил, что соглашение даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами, включая торгово-экономические связи.Пезешкиан в свою очередь выразил удовлетворение сотрудничеством с Россией в двусторонних вопросах и на международной арене. Он отметил положительное развитие взаимодействия между двумя странами не только в региональных вопросах, но и в развитии товарооборота.Переговоры между Путином и Пезешкианом начались в узком формате, а затем перешли в расширенный, где ожидается подписание нескольких документов, включая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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россия, иран, владимир путин, договор
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин, договор
14:41 17.01.2025 (обновлено: 14:46 17.01.2025)
 
Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве

Путин: Россия подпишет большой договор о стратегическом партнерстве с Ираном

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
© POOL
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Визит президент Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет особое значение, так как будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
“Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве”, - подчеркнул российский лидер.
Путин также добавил, что соглашение даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами, включая торгово-экономические связи.
Пезешкиан в свою очередь выразил удовлетворение сотрудничеством с Россией в двусторонних вопросах и на международной арене. Он отметил положительное развитие взаимодействия между двумя странами не только в региональных вопросах, но и в развитии товарооборота.
Переговоры между Путином и Пезешкианом начались в узком формате, а затем перешли в расширенный, где ожидается подписание нескольких документов, включая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана
14:36
 
ПолитикаРОССИЯИРАНВладимир Путиндоговор
 
 
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