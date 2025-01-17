https://1prime.ru/20250117/dogovor-854282114.html
Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве
Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве - 17.01.2025, ПРАЙМ
Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве
Визит президент Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет особое значение, так как будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве. Об этом заявил... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:41+0300
2025-01-17T14:41+0300
2025-01-17T14:46+0300
политика
россия
иран
владимир путин
договор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854281052_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_4a47550d9fcc089c16c39d60353cd4bb.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Визит президент Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет особое значение, так как будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.“Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве”, - подчеркнул российский лидер.Путин также добавил, что соглашение даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами, включая торгово-экономические связи.Пезешкиан в свою очередь выразил удовлетворение сотрудничеством с Россией в двусторонних вопросах и на международной арене. Он отметил положительное развитие взаимодействия между двумя странами не только в региональных вопросах, но и в развитии товарооборота.Переговоры между Путином и Пезешкианом начались в узком формате, а затем перешли в расширенный, где ожидается подписание нескольких документов, включая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
https://1prime.ru/20250117/putin-854281677.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854281052_261:0:2990:2047_1920x0_80_0_0_6fdceed78a72df142dac51967a36bb72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, владимир путин, договор
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин, договор
Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве
Путин: Россия подпишет большой договор о стратегическом партнерстве с Ираном
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Визит президент Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет особое значение, так как будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
“Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве”, - подчеркнул российский лидер.
Путин также добавил, что соглашение даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами, включая торгово-экономические связи.
Пезешкиан в свою очередь выразил удовлетворение сотрудничеством с Россией в двусторонних вопросах и на международной арене. Он отметил положительное развитие взаимодействия между двумя странами не только в региональных вопросах, но и в развитии товарооборота.
Переговоры между Путином и Пезешкианом начались в узком формате, а затем перешли в расширенный, где ожидается подписание нескольких документов, включая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана