https://1prime.ru/20250117/dogovor-854282114.html

Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве

Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве - 17.01.2025, ПРАЙМ

Путин и Пезешкиан подпишут большой договор о стратегическом партнерстве

Визит президент Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет особое значение, так как будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве. Об этом заявил... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T14:41+0300

2025-01-17T14:41+0300

2025-01-17T14:46+0300

политика

россия

иран

владимир путин

договор

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Визит президент Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет особое значение, так как будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.“Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве”, - подчеркнул российский лидер.Путин также добавил, что соглашение даст дополнительный импульс развитию сотрудничества между двумя странами, включая торгово-экономические связи.Пезешкиан в свою очередь выразил удовлетворение сотрудничеством с Россией в двусторонних вопросах и на международной арене. Он отметил положительное развитие взаимодействия между двумя странами не только в региональных вопросах, но и в развитии товарооборота.Переговоры между Путином и Пезешкианом начались в узком формате, а затем перешли в расширенный, где ожидается подписание нескольких документов, включая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

https://1prime.ru/20250117/putin-854281677.html

иран

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россия, иран, владимир путин, договор