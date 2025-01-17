https://1prime.ru/20250117/dogovor-854289114.html

Москва и Тегеран подписали договор о стратегическом партнерстве

Москва и Тегеран подписали договор о стратегическом партнерстве - 17.01.2025, ПРАЙМ

Москва и Тегеран подписали договор о стратегическом партнерстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщил... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:32+0300

2025-01-17T17:32+0300

2025-01-17T17:32+0300

политика

россия

иран

договор

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что документ заменяет предыдущий договор, подписанный в 2001 году. Работа над новым договором началась в 2022 году, и в июне прошлого года стороны согласовали его текст.Договор направлен на развитие экономики, решение социальных вопросов и укрепление обороноспособности обеих стран. Обе стороны подчеркивают, что договор не направлен против какой-либо страны, а является дорожной картой на будущее.Договор также охватывает все аспекты сотрудничества, включая экономику, технологии, гуманитарные связи, а также укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

https://1prime.ru/20250117/iran-854282603.html

иран

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россия, иран, договор