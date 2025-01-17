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Москва и Тегеран подписали договор о стратегическом партнерстве
Москва и Тегеран подписали договор о стратегическом партнерстве - 17.01.2025, ПРАЙМ
Москва и Тегеран подписали договор о стратегическом партнерстве
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщил... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:32+0300
2025-01-17T17:32+0300
2025-01-17T17:32+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что документ заменяет предыдущий договор, подписанный в 2001 году. Работа над новым договором началась в 2022 году, и в июне прошлого года стороны согласовали его текст.Договор направлен на развитие экономики, решение социальных вопросов и укрепление обороноспособности обеих стран. Обе стороны подчеркивают, что договор не направлен против какой-либо страны, а является дорожной картой на будущее.Договор также охватывает все аспекты сотрудничества, включая экономику, технологии, гуманитарные связи, а также укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
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россия, иран, договор
Политика, РОССИЯ, ИРАН, договор
Москва и Тегеран подписали договор о стратегическом партнерстве
Путин и Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерства
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что документ заменяет предыдущий договор, подписанный в 2001 году. Работа над новым договором началась в 2022 году, и в июне прошлого года стороны согласовали его текст.
Договор направлен на развитие экономики, решение социальных вопросов и укрепление обороноспособности обеих стран. Обе стороны подчеркивают, что договор не направлен против какой-либо страны, а является дорожной картой на будущее.
Договор также охватывает все аспекты сотрудничества, включая экономику, технологии, гуманитарные связи, а также укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
Пезешкиан подчеркнул стратегический характер отношений России и Ирана