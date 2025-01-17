https://1prime.ru/20250117/dollar-854277947.html

Доллар за главного: почему мировой валютный рынок зависит от валюты США

Доллар за главного: почему мировой валютный рынок зависит от валюты США - 17.01.2025, ПРАЙМ

Доллар за главного: почему мировой валютный рынок зависит от валюты США

После новогодних праздников ситуация для доллара США складывается более чем удачно относительно конкурентов. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T12:58+0300

2025-01-17T12:58+0300

2025-01-17T12:58+0300

экономика

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854277947.jpg?1737107924

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. После новогодних праздников ситуация для доллара США складывается более чем удачно относительно конкурентов.Драйвером роста американской валюты выступили свежие данные с рынка труда за океаном. Уровень безработицы США в декабре снизился на 0,1% до 4,1%, а экспертные оценки по занятости вне с/х секторе экономики Nonfarm Payrolls(NFP) оказались ниже фактических (256 тысяч рабочих мест против прогноза 160 тысяч).Отчетности NFP важны для принятия очередного решения по смягчению или наоборот ужесточению денежно-кредитной политики американского финрегулятора. Ближайшее заседание намечено на последнюю среду января. Согласно динамике фьючерсов на ключевую ставку FED FUNDS, с 80% вероятности можно говорить о сохранении ее на уровне 4,25%-4,5% в течение всего I кв. 2025 года и с 60% вероятности — в течение всего первого полугодия 2025 года. Таким образом, в созданных рыночных условиях долларовые инструменты останутся востребованы у инвесторов благодаря их более привлекательной доходности.Между тем, неизвестно, сохранится ли тренд на отзеркаливание действий Федрезерва Европейским Центробанком, который в течение осени смягчал ДКП вслед за США. Более обстоятельно можно будет строить прогнозы после публикации декабрьских показателей инфляции ЕС HICP, Core HICP— отчетности, где отражена динамика роста базового индекса потребительских цен и ИПЦ без учета продуктов питания/энергоносителей. В случае обнаружения проинфляционных рисков не исключено, что очередное смягчение ДКП ЕЦБ окажется под вопросом. Решение по изменению депозитной ставки и ставки рефинансирования регулятор огласит 30 января, на следующий день после рассмотрения ставки в США.Российский рубль испытывает давление из-за очередных американских санкций, которые могут чувствительно ударить по нефтяному сектору российской экономики. Ограничения отрицательно повлияют на наполняемость бюджета и внешнеторговый баланс в течение первых трех месяцев 2025 года, т.к. реализовывать нефть по стоимости выше "потолка" в $60 за баррель станет значительно сложнее.Вслед за 15-м по счету пакетом санкций в Европе активно начали обсуждать 16-й. В фокусе внимания европейских законодателей — российский алюминий и СПГ. В отношении импорта этих ресурсов ЕС может ввести эмбарго с февраля.ПрогнозыДо конца недели прогнозируем замедление снижения пары евро/доллар у области 1.01–1.02.Доллар/рубль удерживается в коридоре 100-104 руб. с тенденцией продвижения к верхней границе.Котировки пары евро/рубль настроены закрепиться в диапазоне 104–108 руб.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков