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В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян - 17.01.2025, ПРАЙМ
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В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян
В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян - 17.01.2025, ПРАЙМ
В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян
В ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать российских туристов, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом агентству РИА Новости заявил глава пресс-службы | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T10:41+0300
2025-01-17T10:41+0300
происшествия
россия
шри-ланка
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать российских туристов, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом агентству РИА Новости заявил глава пресс-службы посольства России Герман Федоров."Двенадцать туристов пострадали, из них двое в тяжёлом состоянии. Направлялись на экскурсию, организованную местным туроператором", - отметил собеседник агентства.По словам дипломата, по поручению посла сотрудник консульского отдела отправится в больницу, где находятся пострадавшие.Согласно информации местной газеты Ada Derana, автобус с россиянами столкнулся с грузовиком на Южном скоростном шоссе, в результате происшествия водитель автобуса погиб.
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россия, шри-ланка
Происшествия, РОССИЯ, ШРИ-ЛАНКА
10:41 17.01.2025
 
В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян

В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян, двое находятся в тяжелом состоянии

© Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкШри-Ланка
Шри-Ланка
© Олег Ласточкин
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать российских туристов, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом агентству РИА Новости заявил глава пресс-службы посольства России Герман Федоров.
"Двенадцать туристов пострадали, из них двое в тяжёлом состоянии. Направлялись на экскурсию, организованную местным туроператором", - отметил собеседник агентства.
По словам дипломата, по поручению посла сотрудник консульского отдела отправится в больницу, где находятся пострадавшие.
Согласно информации местной газеты Ada Derana, автобус с россиянами столкнулся с грузовиком на Южном скоростном шоссе, в результате происшествия водитель автобуса погиб.
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