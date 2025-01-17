https://1prime.ru/20250117/dtp-854273487.html

В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян

В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян - 17.01.2025, ПРАЙМ

В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян

В ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать российских туристов, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом агентству РИА Новости заявил глава пресс-службы | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T10:41+0300

2025-01-17T10:41+0300

2025-01-17T10:41+0300

происшествия

россия

шри-ланка

https://cdnn.1prime.ru/img/83869/99/838699971_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_b8209259e56fa4f1add0eadc980cc19f.jpg

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В ДТП на Шри-Ланке пострадали двенадцать российских туристов, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом агентству РИА Новости заявил глава пресс-службы посольства России Герман Федоров."Двенадцать туристов пострадали, из них двое в тяжёлом состоянии. Направлялись на экскурсию, организованную местным туроператором", - отметил собеседник агентства.По словам дипломата, по поручению посла сотрудник консульского отдела отправится в больницу, где находятся пострадавшие.Согласно информации местной газеты Ada Derana, автобус с россиянами столкнулся с грузовиком на Южном скоростном шоссе, в результате происшествия водитель автобуса погиб.

https://1prime.ru/20241226/briks-853870220.html

шри-ланка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, шри-ланка