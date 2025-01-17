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Эксперт оценила амнистию за отказ от дробления бизнеса

Эксперт оценила амнистию за отказ от дробления бизнеса - 17.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила амнистию за отказ от дробления бизнеса

Желающих отказаться от дробления бизнеса, чтобы уклоняться от уплаты налогов в России, на фоне дела блогера Елены Блиновской будет много, тем более, что в... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T01:30+0300

2025-01-17T01:30+0300

2025-01-17T01:30+0300

россия

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Желающих отказаться от дробления бизнеса, чтобы уклоняться от уплаты налогов в России, на фоне дела блогера Елены Блиновской будет много, тем более, что в стране заработала амнистия за прекращение использования такой схемы, заявила РИА Новости эксперт в области налогообложения и основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук. Накануне в ходе допроса в Савеловском суде Блиновская признала вину не только в неуплате налогов, но и по двум другим статьям – о легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, блогер при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. "После этого кейса, в рамках первой ступени налоговой реформы, в законодательство внесли налоговую амнистию при дроблении бизнеса - если сейчас предприниматель дробит незаконно бизнес, как это работало у Блиновской, то он может добровольно отказаться от этой схемы и не попасть под такую строгую ответственность. Такому бизнесу "простят" пени и штрафы по результатам проверок за 22-24 годы. Глядя на кейс Блиновской, полагаю, что желающих отказаться от этой схемы будет много, тем более, что лимиты УСН сейчас сильно расширены", - сказала Мемрук. В России с 1 января стартовала амнистия для бизнеса за отказ от схем дробления. Компании и предприниматели, которые в 2022-2024 годах прибегали к искусственному дроблению бизнеса, чтобы платить меньше налогов, в 2025-2026 годах могут воспользоваться амнистией и списать суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов за использование таких схем. Чтобы воспользоваться амнистией, не нужно подавать никаких заявлений. Достаточно прекратить пользоваться необоснованными налоговыми льготами, перейдя со специальных на общий режим налогообложения. В декабре в Федеральной налоговой службе рассказали РИА Новости, что крупнейшие маркетплейсы с 2025 года в режиме эксперимента будут передавать в ФНС информацию, необходимую для выявления и предотвращения схем дробления бизнеса. Принятые правительством летом 2024 года изменения в налоговую систему РФ предусматривают новшества для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Лимит по доходам увеличивается с 200 миллионов до 450 миллионов рублей, а по основным средствам – со 150 миллионов до 200 миллионов рублей, средняя численность сотрудников для применения УСН - от 100 до 130 человек. При этом, если годовой доход предприятия на УСН превысит 60 миллионов рублей, тогда оно становится плательщиком НДС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, елена блиновская, фнс россии, фнс