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Эксперт объяснил, почему суперскорость зарядки оправдана только на трассах
Эксперт объяснил, почему суперскорость зарядки оправдана только на трассах - 17.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему суперскорость зарядки оправдана только на трассах
Много медленных зарядок для электромобилей в городской среде предпочтительнее одной быстрой - они дороже и могут вредить батарее, поэтому суперскорость зарядки... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T04:37+0300
2025-01-17T04:37+0300
2025-01-17T04:37+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Много медленных зарядок для электромобилей в городской среде предпочтительнее одной быстрой - они дороже и могут вредить батарее, поэтому суперскорость зарядки оправдана только на трассах, поделился мнением с РИА Новости директор аналитического направления АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов.
"Принцип "больше - лучше" по отношению к зарядкам электрического транспорта работает только на трассах. Электрическое мышление в городской среде работает по-другому. Если у вас электромобиль, вы не ждете "пустого бака". В обычной жизни вы заряжаете автомобиль везде, где есть возможность, пока он припаркован и не используется: когда вы спите, работаете в офисе или делаете покупки", - сказал эксперт.
Он отметил, что при таком подходе суперскорость зарядки не имеет значения, особенно учитывая, что батарея деградирует на зарядке высокими токами.
"В этом подходе большее значение имеет доступность зарядок в достаточном количестве в местах парковки автомобиля (кратковременной или длительной). То есть в рамках городского использования лучше поставить много зарядок средней мощности, чем одну ультрабыструю и ультрадорогую, но возможностями которой (при ее явно более высокой стоимости) не будут пользоваться автомобилисты", - добавил Чаусов.
Для того чтобы компании больше инвестировали в развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, государству нужно в первую очередь стимулировать спрос на нее, подчеркнул эксперт. То есть оказывать поддержку владельцам электрокаров и делать их приобретение более выгодным, чем автомобилей на бензине или дизеле.
При этом, чтобы на энергосистему не было значительных нагрузок и развитие зарядок не требовало строить новые электросети, Чаусов считает необходимым использовать новые решения. Например, развивать интеллектуальные системы управления зарядными комплексами, буферные системы накопления электроэнергии, энергетические роутеры - устройства управления перетоками мощности, которые позволяют, почти не увеличивая времени зарядки электромобилей, сглаживать и перераспределять нагрузку на сети.
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бизнес, москва
Эксперт объяснил, почему суперскорость зарядки оправдана только на трассах
Эксперт Чаусов: суперскорость зарядки для электромобилей оправдана только на трассах
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Много медленных зарядок для электромобилей в городской среде предпочтительнее одной быстрой - они дороже и могут вредить батарее, поэтому суперскорость зарядки оправдана только на трассах, поделился мнением с РИА Новости директор аналитического направления АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов.
"Принцип "больше - лучше" по отношению к зарядкам электрического транспорта работает только на трассах. Электрическое мышление в городской среде работает по-другому. Если у вас электромобиль, вы не ждете "пустого бака". В обычной жизни вы заряжаете автомобиль везде, где есть возможность, пока он припаркован и не используется: когда вы спите, работаете в офисе или делаете покупки", - сказал эксперт.
Он отметил, что при таком подходе суперскорость зарядки не имеет значения, особенно учитывая, что батарея деградирует на зарядке высокими токами.
"В этом подходе большее значение имеет доступность зарядок в достаточном количестве в местах парковки автомобиля (кратковременной или длительной). То есть в рамках городского использования лучше поставить много зарядок средней мощности, чем одну ультрабыструю и ультрадорогую, но возможностями которой (при ее явно более высокой стоимости) не будут пользоваться автомобилисты", - добавил Чаусов.
Для того чтобы компании больше инвестировали в развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, государству нужно в первую очередь стимулировать спрос на нее, подчеркнул эксперт. То есть оказывать поддержку владельцам электрокаров и делать их приобретение более выгодным, чем автомобилей на бензине или дизеле.
При этом, чтобы на энергосистему не было значительных нагрузок и развитие зарядок не требовало строить новые электросети, Чаусов считает необходимым использовать новые решения. Например, развивать интеллектуальные системы управления зарядными комплексами, буферные системы накопления электроэнергии, энергетические роутеры - устройства управления перетоками мощности, которые позволяют, почти не увеличивая времени зарядки электромобилей, сглаживать и перераспределять нагрузку на сети.