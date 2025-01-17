https://1prime.ru/20250117/energetika-854279690.html
Обозначены сроки принятия новой энергостратегии России до 2050 года
Обозначены сроки принятия новой энергостратегии России до 2050 года - 17.01.2025, ПРАЙМ
Обозначены сроки принятия новой энергостратегии России до 2050 года
Энергостратегия до 2050 года может быть принята в первом квартале текущего года, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по энергетике Николай... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:01+0300
2025-01-17T14:01+0300
2025-01-17T14:01+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Энергостратегия до 2050 года может быть принята в первом квартале текущего года, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. Шульгинов пояснил, что стратегия рассматривается в федеральных органах исполнительной власти, а также проходит процесс синхронизации с Генсхемой размещения энергообъектов до 2042 года. По его словам, это необходимо, чтобы между документами не было противоречий. "Я думаю, что в первом квартале она должна быть принята", - сказал он. Энергостратегия - основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года. Разработку новой энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить еще во второй половине 2023 года, затем сроки несколько раз сдвигались. Ранее глава министерства Сергей Цивилев прогнозировал, что Минэнерго представит новую стратегию до конца 2024 года.
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россия, электричество
Энергетика, РОССИЯ, электричество
Обозначены сроки принятия новой энергостратегии России до 2050 года
Шульгинов: энергостратегия России до 2050 г может быть принята в текущем квартале
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Энергостратегия до 2050 года может быть принята в первом квартале текущего года, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
Шульгинов пояснил, что стратегия рассматривается в федеральных органах исполнительной власти, а также проходит процесс синхронизации с Генсхемой размещения энергообъектов до 2042 года. По его словам, это необходимо, чтобы между документами не было противоречий.
"Я думаю, что в первом квартале она должна быть принята", - сказал он.
Энергостратегия - основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года.
Разработку новой энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить еще во второй половине 2023 года, затем сроки несколько раз сдвигались. Ранее глава министерства Сергей Цивилев прогнозировал, что Минэнерго представит новую стратегию до конца 2024 года.
Минэнерго до января представит энергостратегию до 2050 года