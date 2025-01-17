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Энергопотребление в России снизилось на 4,9 процента - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Энергопотребление в России снизилось на 4,9 процента
Энергопотребление в России снизилось на 4,9 процента - 17.01.2025, ПРАЙМ
Энергопотребление в России снизилось на 4,9 процента
Показатели энергопотребления в России в текущем году снизились на 4,9%, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T13:19+0300
2025-01-17T13:19+0300
энергетика
россия
энергопотребление
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Показатели энергопотребления в России в текущем году снизились на 4,9%, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции. "Потребление (электроэнергии - ред.) у нас в прошлом году рост по России 2,8%, а сегодня минус 4,9%, уже январь подходит к концу", - сказал он. Затем в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) подтвердили РИА Новости, что энергопотребление по итогам первых 15 дней января снизилось на 4,9%.
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россия, энергопотребление
Энергетика, РОССИЯ, Энергопотребление
13:19 17.01.2025
 
Энергопотребление в России снизилось на 4,9 процента

Шульгинов: энергопотребление в России снизилось на 4,9% с начала 2025 года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Показатели энергопотребления в России в текущем году снизились на 4,9%, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции.
"Потребление (электроэнергии - ред.) у нас в прошлом году рост по России 2,8%, а сегодня минус 4,9%, уже январь подходит к концу", - сказал он.
Затем в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) подтвердили РИА Новости, что энергопотребление по итогам первых 15 дней января снизилось на 4,9%.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Системный оператор ЕЭС ожидает роста энергопотребления в России в 2025 году
14 января, 18:08
 
ЭнергетикаРОССИЯЭнергопотребление
 
 
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