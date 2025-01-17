https://1prime.ru/20250117/energopotreblenie-854278479.html

Энергопотребление в России снизилось на 4,9 процента

Энергопотребление в России снизилось на 4,9 процента - 17.01.2025, ПРАЙМ

Энергопотребление в России снизилось на 4,9 процента

Показатели энергопотребления в России в текущем году снизились на 4,9%, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T13:19+0300

2025-01-17T13:19+0300

2025-01-17T13:19+0300

энергетика

россия

энергопотребление

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Показатели энергопотребления в России в текущем году снизились на 4,9%, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции. "Потребление (электроэнергии - ред.) у нас в прошлом году рост по России 2,8%, а сегодня минус 4,9%, уже январь подходит к концу", - сказал он. Затем в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) подтвердили РИА Новости, что энергопотребление по итогам первых 15 дней января снизилось на 4,9%.

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россия, энергопотребление