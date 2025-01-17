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"Европа рухнула". В Румынии призвали восстановить импорт газа из России - 17.01.2025, ПРАЙМ
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"Европа рухнула". В Румынии призвали восстановить импорт газа из России
"Европа рухнула". В Румынии призвали восстановить импорт газа из России - 17.01.2025, ПРАЙМ
"Европа рухнула". В Румынии призвали восстановить импорт газа из России
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступил за возобновление импорта российских энергоресурсов и пересмотр политики западных санкций. Об этом он... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T11:09+0300
2025-01-17T11:09+0300
энергетика
россия
румыния
энергоресурсы
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступил за возобновление импорта российских энергоресурсов и пересмотр политики западных санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала Metropola TV."Санкции были как бумеранг, Европа рухнула, нет другого решения. Его нет даже у Америки. Сланцевый газ означает, что вы копаете, а завтра его уже нет. Это не долгосрочное решение. Германия разваливается, им больше некуда деваться. Россия — единственный реальный источник стабильных энергоресурсов", — отметил он.Политик также обвинил лидеров ЕС в желании продолжить войну на Украине и заявил, что они хотят втянуть Румынию в этот конфликт для прикрытия коррупции. Он также предположил, что НАТО пытается вовлечь Румынию в военные действия через усиление украинского кризиса.
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россия, румыния, энергоресурсы
Энергетика, РОССИЯ, РУМЫНИЯ, энергоресурсы
11:09 17.01.2025
 
"Европа рухнула". В Румынии призвали восстановить импорт газа из России

Джеорджеску: Румыния должна восстановить импорт газа из РФ для выхода из кризиса

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступил за возобновление импорта российских энергоресурсов и пересмотр политики западных санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала Metropola TV.
"Санкции были как бумеранг, Европа рухнула, нет другого решения. Его нет даже у Америки. Сланцевый газ означает, что вы копаете, а завтра его уже нет. Это не долгосрочное решение. Германия разваливается, им больше некуда деваться. Россия — единственный реальный источник стабильных энергоресурсов", — отметил он.
Политик также обвинил лидеров ЕС в желании продолжить войну на Украине и заявил, что они хотят втянуть Румынию в этот конфликт для прикрытия коррупции. Он также предположил, что НАТО пытается вовлечь Румынию в военные действия через усиление украинского кризиса.
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ЭнергетикаРОССИЯРУМЫНИЯэнергоресурсы
 
 
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