https://1prime.ru/20250117/energoresursy-854274519.html

"Европа рухнула". В Румынии призвали восстановить импорт газа из России

"Европа рухнула". В Румынии призвали восстановить импорт газа из России - 17.01.2025, ПРАЙМ

"Европа рухнула". В Румынии призвали восстановить импорт газа из России

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступил за возобновление импорта российских энергоресурсов и пересмотр политики западных санкций. Об этом он... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T11:09+0300

2025-01-17T11:09+0300

2025-01-17T11:09+0300

энергетика

россия

румыния

энергоресурсы

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску выступил за возобновление импорта российских энергоресурсов и пересмотр политики западных санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала Metropola TV."Санкции были как бумеранг, Европа рухнула, нет другого решения. Его нет даже у Америки. Сланцевый газ означает, что вы копаете, а завтра его уже нет. Это не долгосрочное решение. Германия разваливается, им больше некуда деваться. Россия — единственный реальный источник стабильных энергоресурсов", — отметил он.Политик также обвинил лидеров ЕС в желании продолжить войну на Украине и заявил, что они хотят втянуть Румынию в этот конфликт для прикрытия коррупции. Он также предположил, что НАТО пытается вовлечь Румынию в военные действия через усиление украинского кризиса.

https://1prime.ru/20250117/rossija-854267393.html

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россия, румыния, энергоресурсы