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ЕС сократил импорт СПГ из России почти на пятую часть

ЕС сократил импорт СПГ из России почти на пятую часть - 17.01.2025, ПРАЙМ

ЕС сократил импорт СПГ из России почти на пятую часть

Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из РФ по итогам ноября прошлого года сократился почти на пятую часть - до минимума с августа,... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T02:45+0300

2025-01-17T02:45+0300

2025-01-17T02:45+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из РФ по итогам ноября прошлого года сократился почти на пятую часть - до минимума с августа, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, по итогам ноября шесть стран ЕС, регулярно приобретающих СПГ у России, импортировали его на 592,2 миллиона евро, что на 18% меньше, чем в ноябре годом ранее, и на 16% меньше, чем в октябре. Суммарно за одиннадцать месяцев года страны ЕС купили у России СПГ на 6,3 миллиарда евро, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего российского сжиженного газа в ноябре импортировала Франция - на 240,5 миллиона евро, что на треть меньше, чем в октябре и на 8% меньше, чем год назад. Следом расположилась Испания с 232,6 миллиона евро, сократившая импорт за месяц на две трети и за год - на 11%. В тройку также вошли Нидерланды с 103,9 миллиона евро, которые импортировали на 11% больше, чем в октябре и на 12% меньше, чем год назад. Также РФ поставляла СПГ в Бельгию - на 14,6 миллиона (-81% за год, -80% за месяц), Литву - на 354,2 тысячи евро (+19% за год, рост вчетверо за месяц) и Эстонию - на 260,2 тысячи (-7% год, рост втрое за месяц). При этом, ноябрьские поставки Эстонии и Нидерландов достигли максимума с ноября 2023 года, а Литвы - максимума с февраля 2022 года. Литва тогда прекратила покупки в России, которые в месяц могли достигать нескольких десятков миллионов евро, а возобновила их спустя год, но уже в гораздо меньших объемах.

литва

нидерланды

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газ, мировая экономика, литва, нидерланды, эстония, ес, евростат