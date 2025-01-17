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ЕС заявил о готовности отстаивать свои интересы в сотрудничестве с Трампом - 17.01.2025, ПРАЙМ
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ЕС заявил о готовности отстаивать свои интересы в сотрудничестве с Трампом
ЕС заявил о готовности отстаивать свои интересы в сотрудничестве с Трампом - 17.01.2025, ПРАЙМ
ЕС заявил о готовности отстаивать свои интересы в сотрудничестве с Трампом
Европейская комиссия выражает надежду на конструктивный диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа в сфере торговли. Об этом в ходе брифинга... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:40+0300
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия выражает надежду на конструктивный диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа в сфере торговли. Об этом в ходе брифинга рассказал представитель ведомства Олоф Жилл.В то же время он сообщил, что Еврокомиссия готова отстаивать интересы Европейского союза. По словам европейского политика, ведомство готово к любому развитию событий.Таким образом он прокомментировал угрозы Трампа наложить пошлины на европейские товары.
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ес, ек, сша, дональд трамп
ЕС, ЕК, США, Дональд Трамп
14:40 17.01.2025
 
ЕС заявил о готовности отстаивать свои интересы в сотрудничестве с Трампом

ЕК: ЕС готов отстаивать свои интересы в торговле при взаимодействии с Трампом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия выражает надежду на конструктивный диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа в сфере торговли. Об этом в ходе брифинга рассказал представитель ведомства Олоф Жилл.
В то же время он сообщил, что Еврокомиссия готова отстаивать интересы Европейского союза. По словам европейского политика, ведомство готово к любому развитию событий.
Таким образом он прокомментировал угрозы Трампа наложить пошлины на европейские товары.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС
14:04
 
ЕСЕКСШАДональд Трамп
 
 
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