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ЕС заявил о готовности отстаивать свои интересы в сотрудничестве с Трампом

ЕС заявил о готовности отстаивать свои интересы в сотрудничестве с Трампом - 17.01.2025, ПРАЙМ

ЕС заявил о готовности отстаивать свои интересы в сотрудничестве с Трампом

Европейская комиссия выражает надежду на конструктивный диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа в сфере торговли. Об этом в ходе брифинга... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T14:40+0300

2025-01-17T14:40+0300

2025-01-17T14:40+0300

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия выражает надежду на конструктивный диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа в сфере торговли. Об этом в ходе брифинга рассказал представитель ведомства Олоф Жилл.В то же время он сообщил, что Еврокомиссия готова отстаивать интересы Европейского союза. По словам европейского политика, ведомство готово к любому развитию событий.Таким образом он прокомментировал угрозы Трампа наложить пошлины на европейские товары.

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