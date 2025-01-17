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МВФ ухудшил прогноз роста экономики еврозоны

МВФ ухудшил прогноз роста экономики еврозоны - 17.01.2025, ПРАЙМ

МВФ ухудшил прогноз роста экономики еврозоны

Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики еврозоны в 2024 году в 0,8%, ухудшил прогноз роста в 2025 году до 1% и в 2026 году до 1,4%, следует из... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:04+0300

2025-01-17T17:04+0300

2025-01-17T17:04+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики еврозоны в 2024 году в 0,8%, ухудшил прогноз роста в 2025 году до 1% и в 2026 году до 1,4%, следует из опубликованного отчета организации. По оценке фонда, по итогам 2024 года ВВП зоны евро увеличился на 0,8%. Согласно представленным табличным значениям, европейская экономика в 2025 году увеличится на 1%, темп роста снижен на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим октябрьским прогнозом. В 2026 году ВВП еврозоны, как прогнозируют в МВФ, вырастет на 1,4%, что на 0,1 процентного пункта ниже прошлого прогноза.

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