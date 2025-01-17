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В ФАС назвали стоимость реализации удобрений российским аграриям
В ФАС назвали стоимость реализации удобрений российским аграриям - 17.01.2025, ПРАЙМ
В ФАС назвали стоимость реализации удобрений российским аграриям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T10:39+0300
2025-01-17T10:39+0300
2025-01-17T10:39+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по ценам не выше сентября 2022 года, сообщает ведомство. Реализация минудобрений аграриям осуществляется по ценам не выше уровня сентября 2022 года. Служба согласовала торговые политики производителей азотных и азотосодержащих удобрений", - говорится в сообщении. Отмечается, что цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась. Также уточняется, что ФАС России на еженедельной основе проводит мониторинг стоимости минудобрений и факты превышения предельных цен не выявлены. Компании разместили на официальных сайтах документы, которые включают в том числе положения об определении цен.
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россия, фас рф, удобрения
РОССИЯ, ФАС РФ, удобрения
В ФАС назвали стоимость реализации удобрений российским аграриям
ФАС: производители удобрений реализуют продукцию аграриям РФ по ценам 2022 года
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по ценам не выше сентября 2022 года, сообщает ведомство.
Реализация минудобрений аграриям осуществляется по ценам не выше уровня сентября 2022 года. Служба согласовала торговые политики производителей азотных и азотосодержащих удобрений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.
В 2023 и 2024 году индексация не проводилась. Также уточняется, что ФАС России на еженедельной основе проводит мониторинг стоимости минудобрений и факты превышения предельных цен не выявлены.
Компании разместили на официальных сайтах документы, которые включают в том числе положения об определении цен.
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