Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФАС назвали стоимость реализации удобрений российским аграриям - 17.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250117/fas--854273361.html
В ФАС назвали стоимость реализации удобрений российским аграриям
В ФАС назвали стоимость реализации удобрений российским аграриям - 17.01.2025, ПРАЙМ
В ФАС назвали стоимость реализации удобрений российским аграриям
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T10:39+0300
2025-01-17T10:39+0300
россия
фас рф
удобрения
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_d6a2ead1ea00712ec7ad09d3afbc8971.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по ценам не выше сентября 2022 года, сообщает ведомство. Реализация минудобрений аграриям осуществляется по ценам не выше уровня сентября 2022 года. Служба согласовала торговые политики производителей азотных и азотосодержащих удобрений", - говорится в сообщении. Отмечается, что цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась. Также уточняется, что ФАС России на еженедельной основе проводит мониторинг стоимости минудобрений и факты превышения предельных цен не выявлены. Компании разместили на официальных сайтах документы, которые включают в том числе положения об определении цен.
https://1prime.ru/20250108/udobreniya-854080942.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_26fe2961aad58bf6fd34a4d84ff37350.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фас рф, удобрения
РОССИЯ, ФАС РФ, удобрения
10:39 17.01.2025
 
В ФАС назвали стоимость реализации удобрений российским аграриям

ФАС: производители удобрений реализуют продукцию аграриям РФ по ценам 2022 года

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМешки с минеральным удобрением
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минудобрений, а реализация продукции аграриям осуществляется по ценам не выше сентября 2022 года, сообщает ведомство.
Реализация минудобрений аграриям осуществляется по ценам не выше уровня сентября 2022 года. Служба согласовала торговые политики производителей азотных и азотосодержащих удобрений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше, чем за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года.
В 2023 и 2024 году индексация не проводилась. Также уточняется, что ФАС России на еженедельной основе проводит мониторинг стоимости минудобрений и факты превышения предельных цен не выявлены.
Компании разместили на официальных сайтах документы, которые включают в том числе положения об определении цен.
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
Россия сократила поставки удобрений в США почти на четверть
8 января, 18:42
 
РОССИЯФАС РФудобрения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала