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ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами, пишут СМИ - 17.01.2025, ПРАЙМ
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ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами, пишут СМИ
ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами, пишут СМИ - 17.01.2025, ПРАЙМ
ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами, пишут СМИ
Европейский союз в начале 2025 года закупает российский сжиженный природный газ (СПГ) рекордными темпами, пишет Politico. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:29+0300
2025-01-17T15:29+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Европейский союз в начале 2025 года закупает российский сжиженный природный газ (СПГ) рекордными темпами, пишет Politico. "Европа покупает российский газ беспрецедентными темпами в 2025 году, тратя миллиарды долларов... Данные, собранные сырьевой аналитической компанией Kpler и проанализированные Politico, показывают, что за первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали 837,3 тысячи метрических тонн сжиженного природного газа из России", - сообщается в статье. Такое значение стало рекордным по сравнению с 760,1 тысячи тонн за аналогичный период предыдущего года, говорится в материале. В 2023 году, согласно данным издания со ссылкой на Kpler, показатель составлял 598,2 тысячи, в 2022 году - 749,9 тысячи, а в 2021 году - 310 тысяч тонн. Как рассказал старший аналитик Kpler по СПГ Чарльз Костерус (Charles Costerousse), со второй половины декабря в регионе наступило похолодание, а ветрогенерация не достигла своего наивысшего уровня. По его словам, 95-96% российского СПГ, поставляемого в Европу, поступает с завода на Ямале. "Большинство этих объемов - долгосрочные контракты", - добавил Костерус. Крупнотоннажный СПГ в России производится на заводах "Ямал СПГ" (17,4 миллиона тонн в год) и "Сахалин 2" (9,6 миллиона тонн в год). Среди других экспортных заводов по сжижению газа – принадлежащие "Новатэку" "Арктик СПГ 2" (ожидаемая суммарная проектная мощность 19,8 миллиона тонн) и "Криогаз-Высоцк" на 660 тысяч тонн, а также "Портовая СПГ" "Газпрома" на 1,5 миллиона тонн в год. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря сообщал, что Россия по итогам 2024 года поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного газа, как и годом ранее.
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россия, газ, ес
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ЕС
15:29 17.01.2025
 
ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами, пишут СМИ

Politico: ЕС закупает российский СПГ рекордными темпами

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Европейский союз в начале 2025 года закупает российский сжиженный природный газ (СПГ) рекордными темпами, пишет Politico.
"Европа покупает российский газ беспрецедентными темпами в 2025 году, тратя миллиарды долларов... Данные, собранные сырьевой аналитической компанией Kpler и проанализированные Politico, показывают, что за первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали 837,3 тысячи метрических тонн сжиженного природного газа из России", - сообщается в статье.
Такое значение стало рекордным по сравнению с 760,1 тысячи тонн за аналогичный период предыдущего года, говорится в материале. В 2023 году, согласно данным издания со ссылкой на Kpler, показатель составлял 598,2 тысячи, в 2022 году - 749,9 тысячи, а в 2021 году - 310 тысяч тонн.
Как рассказал старший аналитик Kpler по СПГ Чарльз Костерус (Charles Costerousse), со второй половины декабря в регионе наступило похолодание, а ветрогенерация не достигла своего наивысшего уровня. По его словам, 95-96% российского СПГ, поставляемого в Европу, поступает с завода на Ямале. "Большинство этих объемов - долгосрочные контракты", - добавил Костерус.
Крупнотоннажный СПГ в России производится на заводах "Ямал СПГ" (17,4 миллиона тонн в год) и "Сахалин 2" (9,6 миллиона тонн в год). Среди других экспортных заводов по сжижению газа – принадлежащие "Новатэку" "Арктик СПГ 2" (ожидаемая суммарная проектная мощность 19,8 миллиона тонн) и "Криогаз-Высоцк" на 660 тысяч тонн, а также "Портовая СПГ" "Газпрома" на 1,5 миллиона тонн в год.
Вице-премьер Александр Новак в конце декабря сообщал, что Россия по итогам 2024 года поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного газа, как и годом ранее.
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