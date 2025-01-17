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Путин назвал объем поставок газа при реализации газопровода в Иран

Путин назвал объем поставок газа при реализации газопровода в Иран - 17.01.2025, ПРАЙМ

Путин назвал объем поставок газа при реализации газопровода в Иран

Президент РФ Владимир Путин допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T18:02+0300

2025-01-17T18:02+0300

2025-01-17T18:05+0300

экономика

владимир путин

иран

газопровод

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин допустил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. "Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубических метров. А в целом это может выйти на объемы поставки в Иран до 55 миллиардов кубических метров газа в год", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии проектов газопровода из России в Иран и международного коридора "Север - Юг", заявил, что трудности при работе над такими крупными проектами есть всегда, возникают какие-то вопросы, которые требуют согласования."Трудности всегда есть и по одному проекту, и по второму проекту, и по всем остальным. Всегда возникают какие-то вопросы, которые требуют согласования и учета ситуации, которая складывается в той или иной сфере экономики - в логистике или энергетике", - сказал российский лидер во время заявления для прессы по итогам переговоров.МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.

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владимир путин, иран, газопровод