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В Европе выросли цены на газ

В Европе выросли цены на газ - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Европе выросли цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 2,5% – до 504 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T21:00+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 2,5% – до 504 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 488,5 доллара (-0,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 486,5 доллара (-1,1%), ценовой максимум – 504,4 доллара (+2,5%). Последние фьючерсы торговались по 504,2 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 491,9 доллара за тысячу кубометров. "В пятницу цены на европейский газ растут... Тренд на снижение стоимости прервался, и пока неясно, это временная остановка или предпосылка для разворота. Погодный фактор остается одним из приоритетных для определения цен на газ. До конца марта он сохранится в силе", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В новостной повестке по-прежнему обсуждается влияние отказа от российского газа на промышленность Германии, отметил эксперт. Также ранее издание Politico сообщило о том, страны ЕС скупают СПГ российского происхождения рекордными темпами. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в конце ноября показатель впервые за год превысил 530 долларов.

https://1prime.ru/20250116/gaz-854264018.html

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газ, цены, европа