https://1prime.ru/20250117/gazoprovod-854292393.html

В Минэнерго рассказали о маршруте газопровода из России в Иран

В Минэнерго рассказали о маршруте газопровода из России в Иран - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго рассказали о маршруте газопровода из России в Иран

Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене,... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T18:40+0300

2025-01-17T18:40+0300

2025-01-17T18:41+0300

экономика

россия

газопровод

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/83746/79/837467942_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_0b0d301d60896a764856bf38d9d5d339.jpg

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене, сообщил журналистам глава Минэнерго Сергей Цивилев. "Через Азербайджан", - ответил он на вопрос о том, по какому маршруту будет идти газопровод в Иран. "Сейчас находимся на финальной стадии переговоров с утверждением цены, объемы уже зафиксированы. Но цена - это всегда коммерческий вопрос. Это поиск разумного компромисса, поэтому создана рабочая группа с обеих сторон, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию", - добавил министр. Также, по его словам, соглашение Ирана с "Газпромом" о поставках газа в республику через Азербайджан пока рассчитано на небольшой объем (более 2 миллиардов кубометров в год), но это первый шаг для отработки технологии. Далее поставки могут вырасти до 55 миллиардов кубометров в год.

https://1prime.ru/20241225/novak-853848509.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газопровод, иран