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В Минэнерго рассказали о маршруте газопровода из России в Иран - 17.01.2025, ПРАЙМ
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В Минэнерго рассказали о маршруте газопровода из России в Иран
В Минэнерго рассказали о маршруте газопровода из России в Иран - 17.01.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о маршруте газопровода из России в Иран
Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене,... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T18:40+0300
2025-01-17T18:41+0300
экономика
россия
газопровод
иран
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене, сообщил журналистам глава Минэнерго Сергей Цивилев. "Через Азербайджан", - ответил он на вопрос о том, по какому маршруту будет идти газопровод в Иран. "Сейчас находимся на финальной стадии переговоров с утверждением цены, объемы уже зафиксированы. Но цена - это всегда коммерческий вопрос. Это поиск разумного компромисса, поэтому создана рабочая группа с обеих сторон, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию", - добавил министр. Также, по его словам, соглашение Ирана с "Газпромом" о поставках газа в республику через Азербайджан пока рассчитано на небольшой объем (более 2 миллиардов кубометров в год), но это первый шаг для отработки технологии. Далее поставки могут вырасти до 55 миллиардов кубометров в год.
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россия, газопровод, иран
Экономика, РОССИЯ, газопровод, ИРАН
18:40 17.01.2025 (обновлено: 18:41 17.01.2025)
 
В Минэнерго рассказали о маршруте газопровода из России в Иран

Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан - Минэнерго РФ

Газопровод через Украину
Газопровод через Украину
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене, сообщил журналистам глава Минэнерго Сергей Цивилев.
"Через Азербайджан", - ответил он на вопрос о том, по какому маршруту будет идти газопровод в Иран.
"Сейчас находимся на финальной стадии переговоров с утверждением цены, объемы уже зафиксированы. Но цена - это всегда коммерческий вопрос. Это поиск разумного компромисса, поэтому создана рабочая группа с обеих сторон, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию", - добавил министр.
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Также, по его словам, соглашение Ирана с "Газпромом" о поставках газа в республику через Азербайджан пока рассчитано на небольшой объем (более 2 миллиардов кубометров в год), но это первый шаг для отработки технологии. Далее поставки могут вырасти до 55 миллиардов кубометров в год.
 
ЭкономикаРОССИЯгазопроводИРАН
 
 
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