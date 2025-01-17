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Госдолг США в 2035 году превысит $52 трлн, сообщили в Управлении Конгресса
Госдолг США в 2035 году превысит $52 трлн, сообщили в Управлении Конгресса - 17.01.2025, ПРАЙМ
Госдолг США в 2035 году превысит $52 трлн, сообщили в Управлении Конгресса
Бюджетное управление конгресса США прогнозирует рост американского госдолга в 2035 году до более чем 52 триллионов долларов, говорится в опубликованном докладе... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T21:39+0300
2025-01-17T21:39+0300
2025-01-17T21:40+0300
экономика
госдолг сша
прогноз
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует рост американского госдолга в 2035 году до более чем 52 триллионов долларов, говорится в опубликованном докладе организации.Согласно представленным в пятницу табличным значениям, совокупный объем государственных заимствований, которые федеральные власти США будут должны частным лицам, корпорациям и другим организациям за пределами правительства, составит 52 триллиона 56 миллиардов долларов долларов, что оценивается в 118,5% ВВП.По данным ведомства, в 2025 году госдолг составит 100% ВВП, а в 2026 году - 101,7%, увеличившись с 2024 года, когда показатель составлял 97,8%.
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госдолг сша, прогноз
Экономика, госдолг США, прогноз
Госдолг США в 2035 году превысит $52 трлн, сообщили в Управлении Конгресса
Управление Конгресса по бюджету: госдолг США в 2035 году превысит $52 трлн
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует рост американского госдолга в 2035 году до более чем 52 триллионов долларов, говорится в опубликованном докладе организации.
Согласно представленным в пятницу табличным значениям, совокупный объем государственных заимствований, которые федеральные власти США будут должны частным лицам, корпорациям и другим организациям за пределами правительства, составит 52 триллиона 56 миллиардов долларов долларов, что оценивается в 118,5% ВВП.
Госдолг Италии достиг исторического максимума
По данным ведомства, в 2025 году госдолг составит 100% ВВП, а в 2026 году - 101,7%, увеличившись с 2024 года, когда показатель составлял 97,8%.