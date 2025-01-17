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Слово Трампа. На что он готов пойти ради Гренландии

Слово Трампа. На что он готов пойти ради Гренландии - 17.01.2025, ПРАЙМ

Слово Трампа. На что он готов пойти ради Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп собирается сделать "снова великой" не только свою страну, но и Гренландию. Для этого он всерьез надумал включить последнюю | 17.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-17T04:04+0300

2025-01-17T04:04+0300

мировая экономика

гренландия

общество

дания

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ, Роман Серов. Избранный президент США Дональд Трамп собирается сделать "снова великой" не только свою страну, но и Гренландию. Для этого он всерьез надумал включить последнюю в состав США. Почему огромный пустынный остров в 3 тысячах километров от США, более 80 процентов которого покрыто снегом, представляет такой интерес для новой администрации и суждено ли сбыться этим планам?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ начале января Трамп заявил в интервью, что сделка по вхождению в состав страны Гренландии, против которой, кстати, категорически выступает датское правительство, должна состояться. При этом республиканец не исключает применения военных и экономических средств для приобретения датской автономии.Его аргументы таковы: жителям Гренландии выгодно вхождение в состав США, Вашингтон будет защищать их территорию и "беречь ее от злого внешнего мира".Трамп уже озвучивал эту идею в период своего прошлого президентского срока. Тогда премьер-министр Гренландии Метте Фредериксен наотрез ему отказала заявив, что остров не продается.И сейчас все пять партий в парламенте Гренландии отвергли предложение Трампа. Однако согласно проведенному 6-11 января американской неправительственной организацией Patriot Polling опросу, более половины населения острова выступают за присоединение к Штатам.Интересно, что в 1946 году Соединенные Штаты уже предпринимали попытку приобрести этот арктический остров. Тогда Гарри Трумэн предлагал Дании 100 млн долларов, рассказывает эксперт управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой.По его мнению, все недавние громкие заявления Трампа, включая и притязания на Гренландию, так или иначе соответствуют вектору лозунга предвыборной кампании "Сделаем Америку снова великой". Эти заявления направлены как на американцев (внутреннее влияние), так и на остальной мир (внешнее влияние).Новые маршрутыОднако эксперты призывают отнестись к заявлениям избранного президента США со всей серьезностью, ведь у Америки есть все основания стремиться любыми судьбами заполучить эту территорию."Если оставить чисто экономическую подоплеку (13 процентов мировых неразведанных запасов нефти и 30 процентов газа, то намерение Трампа "укрепить" связи с Гренландией прежде всего показывает ту важность, которую обретают арктические транспортные пути", - отмечает исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.Нынешняя мировая транспортная система весьма нестабильна, а два главных транзитных маршрута – Суэцкий и Панамский каналы стали зонами особого риска. Первый опасен военными столкновениями и атаками, второй может обмелеть из-за климатических изменений. В этой ситуации необходимы новые перспективные артерии.Речь идет, прежде всего, о Северном морском пути. Здесь потепление климата работает уже в другую сторону. Так, 1 января 2025 года площадь арктических льдов составила 12,14 миллиона км - это минимальная цифра с начала наблюдений 1979 года. Как замечает Свириденко, льды тают, и открывают морские пути, которые, к тому же много короче.По оценкам Владимира Чернова, аналитик Freedom Finance Global, от Гренландии морской путь до Европы примерно в 1,5 раза короче, чем от США, стоит только переплыть Норвежское море. Это открывает новые логистические маршруты и экономические возможности, например, строительство на острове промышленных предприятий, продукция которых будет направляться на экспорт в Европу.Контроль над островом даст американцам возможность держать "под прицелом" Северный морской путь от Гренландии до Аляски добавляет Рудой.Есть чем поживитьсяГренландия богата различными полезными ископаемыми. По данным Геологической службы США, в недрах и на океанском шельфе может содержаться до 15 миллиардов баррелей нефти (около 13% мировых запасов) и до 4 триллионов кубов газа (около 30%). В 2021 году остров отказался от добычи нефти, газа и урана из соображений экологии в пользу возобновляемых источников энергии.Также там присутствует практически весь ассортимент металлов: золото, серебро, никель, титан, цинк, молибден, ванадий, свинец, железо, платина. В 19-20 веках на острове активно велась добыча медной руды, графита, урана, свинца и цинка. На месторождении Ивитут (Ivittuut) ведется добыча криолита. На руднике Налунак (Nalunaq) в конце 20-го века началась добыча золота.Самый привлекательный ресурс Гренландии – редкоземельные металлы и их элементы, которые широко используются в передовых технологиях: радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, говорит Рудой. Их запасы оцениваются в 38,5 миллионов тонн, что составляет 25% всех мировых запасов.Самое богатое на редкие металлы месторождение (одно из крупнейших в мире) Танбриз (Tanbreez) содержит литий, бериллий, цирконий, уран, иттрий, тантал, ниобий, торий. Также в Гренландии расположено одно из крупнейших в мире месторождений урана и редкоземельных элементов Кванефельд (Kvanefjeld).В ноябре прошлого года Россия ввела временные ограничения на экспорт урана в США. Поэтому США необходимо сократить зависимость в вопросе импорта урана и редкоземельных металлов и диверсифицировать риски их поставок, так как доминирование на рынке ИИ требует их в больших количествах.Национальная безопасностьВоенная база Питуффик на севере Гренландии имеет исключительное значение для американских военно-космических операций, управления военными спутниками, успешной работы системы оповещения о возможном ракетном ударе. Поэтому США просто не могут допустить, чтобы она была утрачена."Это стало бы серьезной угрозой для национальной безопасности", - уверен политический обозреватель Дмитрий Галкин.Подобная неприятная перспектива может возникнуть, если Трамп осуществит свою давнюю мечту о выходе из НАТО, чтобы снять с США обязательства, связанные с обеспечением безопасности Европы.В администрации Трампа ключевые должности, по словам Галкина, теперь будут занимать люди, отобранные им лично, а не навязанные видными деятелями Республиканской партии, на которых теперь Трамп может вообще не обращать внимания.Малопредсказуемые шагиВообще, вряд ли кто-то сегодня способен контролировать поведение Трампа. Поэтому никто не может помешать ему осуществить задуманное. И он, судя по всему, уже начинает готовиться, если не к выходу США из НАТО, то, по крайней мере, к радикальному снижению обязательств перед союзниками по альянсу.Вследствие этого вопрос о базе в Гренландии приобретает для Трампа ключевое значение. После Второй мировой войны Дания настаивала на том, чтобы американская авиационная база, преемницей которой является нынешняя база, покинула территорию Гренландии. И лишь после того, как Дания в 1949 году вступила в НАТО, она согласилась на то, чтобы американское военное командование пользовалось базой по своему усмотрению.Если же США выйдут из НАТО или откажутся от части своих обязательств по обеспечению европейской безопасности, то Дания может изменить свою позицию. Поэтому, как полагает Галкин, для Трампа важно еще до начала активной внешнеполитической деятельности решить вопрос с базой.Очевидно, зная о намерениях Трампа, европейские союзники США при первом удобном случае потребуют от него подтвердить свою приверженность американским обязательствам в рамках НАТО. Если он откажется это сделать, то непременно возникнет вопрос о дальнейшем существовании стратегически важной базы на территории, принадлежащей Дании."Трампу важно быть уверенным в том, что датское правительство ни при каких обстоятельствах не станет настаивать на закрытии базы или создавать препятствия для ее снабжения, независимо от того, какой будет европейская политика Вашингтона", - говорит Галкин.По мнению Чернова, при желании Трамп сможет получить Гренландию, используя военную силу, однако вряд ли он пойдет на конфронтацию с союзником по НАТО."Поэтому не исключено, что Трамп постарается заключить какую-то выгодную сделку. Например, усиление военного присутствия США и совместную разработку добычи редкоземельных металлов, углеводородов и другого сырья в обмен на инвестиции, военную защиту и невведение санкций", - полагает аналитик.Что потенциальное приобретение Америкой Гренландии несет для России? Пожалуй, только появление новых игроков в арктическом пространстве. Ясно одно – в последние десятилетия Россия активно занималась Арктикой, а США отстали, уделяя внимание другим регионам планеты. И теперь они пытаются это наверстать.По мнению экспертов, для освоения столь сложного региона гораздо выгоднее сотрудничество, нежели конфронтация. Думается, и в США это понимают. Например, взаимодействие в космосе ведется именно на основе сотрудничества, невзирая на все земные противоречия.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, гренландия, общество , дания, сша, дональд трамп, нато