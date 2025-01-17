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"Вассалы". Журналист высмеял реакцию ЕС на интерес Трампа к Гренландии - 17.01.2025, ПРАЙМ
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"Вассалы". Журналист высмеял реакцию ЕС на интерес Трампа к Гренландии
"Вассалы". Журналист высмеял реакцию ЕС на интерес Трампа к Гренландии - 17.01.2025, ПРАЙМ
"Вассалы". Журналист высмеял реакцию ЕС на интерес Трампа к Гренландии
Журналист и аналитик Пепе Эскобар высмеял подчиненное поведение стран ЕС по отношению к США на примере реакции Дании на интерес Дональда Трампа к покупке... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T09:13+0300
2025-01-17T09:13+0300
политика
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Журналист и аналитик Пепе Эскобар высмеял подчиненное поведение стран ЕС по отношению к США на примере реакции Дании на интерес Дональда Трампа к покупке Гренландии. Об этом он заявил в беседе с изданием РИА Новости."Они (европейские элиты) просто вассалы, чихуахуа. Трамп может сказать: "Завтра заполучу Гренландию так, как мне захочется". И датчане воют, словно собаки: "Послушайте, нельзя ли чуть деликатнее? Давайте поговорим", - отметил Эскобар.Он также предполагает, что Трамп не будет сомневаться в использовании силы для захвата территорий или ведения экономической войны.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании включить Гренландию в состав страны, указав на ее стратегическое значение для национальной безопасности и защиты от России и Китая. В свою очередь, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается, но открыт для бизнеса.
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сша, гренландия
Политика, США, Гренландия
09:13 17.01.2025
 
"Вассалы". Журналист высмеял реакцию ЕС на интерес Трампа к Гренландии

Журналист Эскобар высмеял реакцию Евросоюза на интерес Трампа к Гренландии

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Журналист и аналитик Пепе Эскобар высмеял подчиненное поведение стран ЕС по отношению к США на примере реакции Дании на интерес Дональда Трампа к покупке Гренландии. Об этом он заявил в беседе с изданием РИА Новости.
"Они (европейские элиты) просто вассалы, чихуахуа. Трамп может сказать: "Завтра заполучу Гренландию так, как мне захочется". И датчане воют, словно собаки: "Послушайте, нельзя ли чуть деликатнее? Давайте поговорим", - отметил Эскобар.
Он также предполагает, что Трамп не будет сомневаться в использовании силы для захвата территорий или ведения экономической войны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании включить Гренландию в состав страны, указав на ее стратегическое значение для национальной безопасности и защиты от России и Китая. В свою очередь, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается, но открыт для бизнеса.
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер
08:26
 
ПолитикаСШАГренландия
 
 
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