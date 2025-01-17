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Импортеры рассказали о подорожании импортных вин - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Импортеры рассказали о подорожании импортных вин
Импортеры рассказали о подорожании импортных вин - 17.01.2025, ПРАЙМ
Импортеры рассказали о подорожании импортных вин
Импортные вина к марту подорожают на 10-15% из-за новых пошлин, изменения курса валют и роста других расходов компаний, рассказали РИА Новости опрошенные... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T04:06+0300
2025-01-17T04:06+0300
бизнес
экономика
москва
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Импортные вина к марту подорожают на 10-15% из-за новых пошлин, изменения курса валют и роста других расходов компаний, рассказали РИА Новости опрошенные импортеры. Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В начале августа 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр. "После повышения пошлин цены на вино все еще не достигли нужного уровня для обеспечения рентабельности. К тому же на рост цен влияют изменения курса валют и рост других расходов. Поэтому импортное вино подорожает на рынке на 10-15% в феврале-марте. Большая часть крупнейших импортеров, в том числе и Fort, уже уведомили своих партнеров о повышении цен в феврале 2025 года", - прокомментировал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Производитель и дистрибьютор алкогольной продукции Ladoga отметил, что компания произвела вынужденные изменения цен как на отечественный, так и на импортный алкоголь в первой половине января. "На часть продукции прайс не поменялся, на остальную повышение составило до 10%", - уточнили в компании. Основными причинами стали увеличение стоимости финансирования рабочего капитала, курсов основных мировых валют по отношению к рублю, а также таможенных пошлин на продукцию недружественных стран в августе-сентябре прошлого года. Кроме того, на цену повлияли затраты на транспортную и складскую логистику, повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию, а также рост минимальных цен и увеличение стоимости комплектующих материалов и ингредиентов. "Дальнейшая ценовая политика компании будет зависеть от различных факторов, оказывающих влияние на себестоимость продукции", - добавили в Ladoga. По мнению Липилина, возросший спрос может привести и к подорожанию российских вин. "Винодельни не могут полностью удовлетворить возросший спрос. Это может быть как прямое повышение цен от производителей, так и скрытое - когда дешевые вина быстро раскупаются, а на полках остаются только более дорогие", - считает он.
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192
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192
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бизнес, москва
Бизнес, Экономика, МОСКВА
04:06 17.01.2025
 
Импортеры рассказали о подорожании импортных вин

Импортеры: импортные вина к марту подорожают на 10-15 процентов из-за новых пошлин

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Импортные вина к марту подорожают на 10-15% из-за новых пошлин, изменения курса валют и роста других расходов компаний, рассказали РИА Новости опрошенные импортеры.
Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В начале августа 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
"После повышения пошлин цены на вино все еще не достигли нужного уровня для обеспечения рентабельности. К тому же на рост цен влияют изменения курса валют и рост других расходов. Поэтому импортное вино подорожает на рынке на 10-15% в феврале-марте. Большая часть крупнейших импортеров, в том числе и Fort, уже уведомили своих партнеров о повышении цен в феврале 2025 года", - прокомментировал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.
Производитель и дистрибьютор алкогольной продукции Ladoga отметил, что компания произвела вынужденные изменения цен как на отечественный, так и на импортный алкоголь в первой половине января. "На часть продукции прайс не поменялся, на остальную повышение составило до 10%", - уточнили в компании.
Основными причинами стали увеличение стоимости финансирования рабочего капитала, курсов основных мировых валют по отношению к рублю, а также таможенных пошлин на продукцию недружественных стран в августе-сентябре прошлого года.
Кроме того, на цену повлияли затраты на транспортную и складскую логистику, повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию, а также рост минимальных цен и увеличение стоимости комплектующих материалов и ингредиентов. "Дальнейшая ценовая политика компании будет зависеть от различных факторов, оказывающих влияние на себестоимость продукции", - добавили в Ladoga.
По мнению Липилина, возросший спрос может привести и к подорожанию российских вин. "Винодельни не могут полностью удовлетворить возросший спрос. Это может быть как прямое повышение цен от производителей, так и скрытое - когда дешевые вина быстро раскупаются, а на полках остаются только более дорогие", - считает он.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВА
 
 
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