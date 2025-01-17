Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индексы в плюсе с начала года - 17.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250117/indeksy-854269855.html
Индексы в плюсе с начала года
Индексы в плюсе с начала года - 17.01.2025, ПРАЙМ
Индексы в плюсе с начала года
Индекс МосБиржи вырос на 2,4%, индекс – РТС на 2,6%, в то время как индекс RGBI практически не изменился, снизившись на символические 0,05%. Индексы акций вышли | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T08:48+0300
2025-01-17T08:48+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854269855.jpg?1737092883
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вырос на 2,4%, индекс – РТС на 2,6%, в то время как индекс RGBI практически не изменился, снизившись на символические 0,05%. Индексы акций вышли в плюс с начала года. Индекс МосБиржи с начала года прибавляет 0,98%, индекс РТС растет на 0,29%.Установленный Банком России курс доллара США снизился до 102,37 руб. с 102,8 в среду, хотя фьючерс на доллар США на МосБирже показал противоположную динамику. Курс китайского юаня практически не изменился.Несмотря на санкции, поддержку валютному курсу оказывают высокие цены на нефть. Фьючерс на нефть Brent на МосБирже вырос вчера на 0,42% до 81,32 доллара за баррель. Цены на золото тоже растут, цена унции выросла на 1,18% до 2770 долларов. Цены на сырьевые товары продолжили повышаться, несмотря на новости о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС. Основным драйвером для нефтяных котировок остается ожидание сокращения предложения и сложности с поставками нефти потребителям на фоне недавних новых санкций против российской нефтяной отрасли.Международные финансовые институты начинают публиковать предварительные прогнозы по росту российской экономики в 2025 году. Мировой банк прогнозирует дальнейший рост экономики, но при этом замедление темпов роста до 1,6%. Эта оценке близка к базовому сценарию Банка России на 2025 год. По оценкам правительства России, темпы экономического роста в 2025 году составят 2,5-2,6%. Мы настроены более оптимистично, ожидая экономический рост на уровне 3%.В лидерах роста в акциях оказались акции строительных компаний, ГК "Самолет" и ГК "ПИК", а также снижавшиеся в предыдущие сессии акции Сургутнефтегаза."Самолет" объявил об обратном выкупе облигаций, цена выкупа будет определена по итогам сбора заявок. Подорожали акции ВТБ, одной из самых недорогих российских компаний по прогнозному показателю P/E на 2024 год (PE 2,4). В лидерах снижения акции НОВАТЭКа, которые подешевели на 1,7%.Мы полагаем, что оптимизм на рынке сохранится в ближайшие дни. На следующей неделе в понедельник бразды правления в США официально перейдут к вновь избранному президенту. Будет интересно узнать о планах на международной арене нового лидера далекой страны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
08:48 17.01.2025
 

Индексы в плюсе с начала года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Ованес Оганисян, директор аналитического департамента Цифра брокер
Ованес Оганисян
Директор аналитического департамента "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вырос на 2,4%, индекс – РТС на 2,6%, в то время как индекс RGBI практически не изменился, снизившись на символические 0,05%. Индексы акций вышли в плюс с начала года. Индекс МосБиржи с начала года прибавляет 0,98%, индекс РТС растет на 0,29%.
Установленный Банком России курс доллара США снизился до 102,37 руб. с 102,8 в среду, хотя фьючерс на доллар США на МосБирже показал противоположную динамику. Курс китайского юаня практически не изменился.
Несмотря на санкции, поддержку валютному курсу оказывают высокие цены на нефть. Фьючерс на нефть Brent на МосБирже вырос вчера на 0,42% до 81,32 доллара за баррель. Цены на золото тоже растут, цена унции выросла на 1,18% до 2770 долларов. Цены на сырьевые товары продолжили повышаться, несмотря на новости о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС. Основным драйвером для нефтяных котировок остается ожидание сокращения предложения и сложности с поставками нефти потребителям на фоне недавних новых санкций против российской нефтяной отрасли.
Международные финансовые институты начинают публиковать предварительные прогнозы по росту российской экономики в 2025 году. Мировой банк прогнозирует дальнейший рост экономики, но при этом замедление темпов роста до 1,6%. Эта оценке близка к базовому сценарию Банка России на 2025 год. По оценкам правительства России, темпы экономического роста в 2025 году составят 2,5-2,6%. Мы настроены более оптимистично, ожидая экономический рост на уровне 3%.
В лидерах роста в акциях оказались акции строительных компаний, ГК "Самолет" и ГК "ПИК", а также снижавшиеся в предыдущие сессии акции Сургутнефтегаза.
"Самолет" объявил об обратном выкупе облигаций, цена выкупа будет определена по итогам сбора заявок. Подорожали акции ВТБ, одной из самых недорогих российских компаний по прогнозному показателю P/E на 2024 год (PE 2,4). В лидерах снижения акции НОВАТЭКа, которые подешевели на 1,7%.
Мы полагаем, что оптимизм на рынке сохранится в ближайшие дни. На следующей неделе в понедельник бразды правления в США официально перейдут к вновь избранному президенту. Будет интересно узнать о планах на международной арене нового лидера далекой страны.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковроссийский рынок акцийбиржевые торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала