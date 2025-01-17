https://1prime.ru/20250117/indeksy-854269855.html

Индексы в плюсе с начала года

Индексы в плюсе с начала года - 17.01.2025, ПРАЙМ

Индексы в плюсе с начала года

Индекс МосБиржи вырос на 2,4%, индекс – РТС на 2,6%, в то время как индекс RGBI практически не изменился, снизившись на символические 0,05%. Индексы акций вышли | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T08:48+0300

2025-01-17T08:48+0300

2025-01-17T08:48+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржевые торги

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вырос на 2,4%, индекс – РТС на 2,6%, в то время как индекс RGBI практически не изменился, снизившись на символические 0,05%. Индексы акций вышли в плюс с начала года. Индекс МосБиржи с начала года прибавляет 0,98%, индекс РТС растет на 0,29%.Установленный Банком России курс доллара США снизился до 102,37 руб. с 102,8 в среду, хотя фьючерс на доллар США на МосБирже показал противоположную динамику. Курс китайского юаня практически не изменился.Несмотря на санкции, поддержку валютному курсу оказывают высокие цены на нефть. Фьючерс на нефть Brent на МосБирже вырос вчера на 0,42% до 81,32 доллара за баррель. Цены на золото тоже растут, цена унции выросла на 1,18% до 2770 долларов. Цены на сырьевые товары продолжили повышаться, несмотря на новости о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС. Основным драйвером для нефтяных котировок остается ожидание сокращения предложения и сложности с поставками нефти потребителям на фоне недавних новых санкций против российской нефтяной отрасли.Международные финансовые институты начинают публиковать предварительные прогнозы по росту российской экономики в 2025 году. Мировой банк прогнозирует дальнейший рост экономики, но при этом замедление темпов роста до 1,6%. Эта оценке близка к базовому сценарию Банка России на 2025 год. По оценкам правительства России, темпы экономического роста в 2025 году составят 2,5-2,6%. Мы настроены более оптимистично, ожидая экономический рост на уровне 3%.В лидерах роста в акциях оказались акции строительных компаний, ГК "Самолет" и ГК "ПИК", а также снижавшиеся в предыдущие сессии акции Сургутнефтегаза."Самолет" объявил об обратном выкупе облигаций, цена выкупа будет определена по итогам сбора заявок. Подорожали акции ВТБ, одной из самых недорогих российских компаний по прогнозному показателю P/E на 2024 год (PE 2,4). В лидерах снижения акции НОВАТЭКа, которые подешевели на 1,7%.Мы полагаем, что оптимизм на рынке сохранится в ближайшие дни. На следующей неделе в понедельник бразды правления в США официально перейдут к вновь избранному президенту. Будет интересно узнать о планах на международной арене нового лидера далекой страны.

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2025

Ованес Оганисян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg

Ованес Оганисян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ованес Оганисян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги