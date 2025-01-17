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Россиянам назвали пять способов защиты сбережений от ослабления рубля
Россиянам назвали пять способов защиты сбережений от ослабления рубля - 17.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали пять способов защиты сбережений от ослабления рубля
В ушедшем 2024 году доллар подорожал на 13,4 процента, поэтому стоит начать пользоваться определенными инструментами для защиты сбережений от падения российской | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T09:27+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В ушедшем 2024 году доллар подорожал на 13,4 процента, поэтому стоит начать пользоваться определенными инструментами для защиты сбережений от падения российской валюты. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказал основатель инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков.Так, инвестор рассказал, что, хотя волатильность рубля уже и стала привычным явлением, россияне могут попробовать защитить свои сбережения. По его словам, первым способом является хранение части средств в валюте, так как доллар в ближайшее время может остаться на уровне 100–110 рублей.В этой связи Ходченков порекомендовал дифференцировать активы, то есть вкладываться и в доллар, и в евро, и в юань.В качестве второго способа инвестор упомянул инвестиции в золото. По его словам, еще в 2024 году оно подорожало на 40 процентов в рублях. Эксперт призвал обратить внимание на фонды сырьевых активов, которые показывают схожую устойчивость в периоды кризисов.Ходченков рассказал, что также можно вкладываться в еврооблигации. Их доходность, как сообщил эксперт, может приравниваться к 3-5 процентам в валюте.Эксперт назвал четвертый способ сохранить сбережения, упомянув инвестиции в недвижимость и в реальный сектор. По его словам, недвижимость остается одним из наиболее стабильных активов.Пятый способ — держать часть средств в ликвидных инструментах, чтобы оперативно реагировать на рыночные изменения. Инвестор отметил, что в 2024 году индекс S&P 500 вырос на 18%. Ходченков призвал покупать иностранные акции на просадках за доллары.
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россия, инвестиции, курсы валют, рубль, доллар
РОССИЯ, инвестиции, курсы валют, рубль, доллар
Россиянам назвали пять способов защиты сбережений от ослабления рубля
Инвестор Ходченков перечислил способы защиты сбережений при снижении курса рубля
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ.
В ушедшем 2024 году доллар подорожал на 13,4 процента, поэтому стоит начать пользоваться определенными инструментами для защиты сбережений от падения российской валюты. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказал
основатель инвестиционной компании "Лига Инвесторов" Евгений Ходченков.
Так, инвестор рассказал, что, хотя волатильность рубля уже и стала привычным явлением, россияне могут попробовать защитить свои сбережения. По его словам, первым способом является хранение части средств в валюте, так как доллар в ближайшее время может остаться на уровне 100–110 рублей.
В этой связи Ходченков порекомендовал дифференцировать активы, то есть вкладываться и в доллар, и в евро, и в юань.
В качестве второго способа инвестор упомянул инвестиции в золото. По его словам, еще в 2024 году оно подорожало на 40 процентов в рублях. Эксперт призвал обратить внимание на фонды сырьевых активов, которые показывают схожую устойчивость в периоды кризисов.
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Ходченков рассказал, что также можно вкладываться в еврооблигации. Их доходность, как сообщил эксперт, может приравниваться к 3-5 процентам в валюте.
Эксперт назвал четвертый способ сохранить сбережения, упомянув инвестиции в недвижимость и в реальный сектор. По его словам, недвижимость остается одним из наиболее стабильных активов.
Пятый способ — держать часть средств в ликвидных инструментах, чтобы оперативно реагировать на рыночные изменения. Инвестор отметил, что в 2024 году индекс S&P 500 вырос на 18%. Ходченков призвал покупать иностранные акции на просадках за доллары.