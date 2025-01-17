https://1prime.ru/20250117/iran-854280752.html

Путин оценил перспективы нового договора между Россией и Ираном

Путин оценил перспективы нового договора между Россией и Ираном - 17.01.2025, ПРАЙМ

Путин оценил перспективы нового договора между Россией и Ираном

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный между Россией и Ираном, может придать дополнительный импульс на всех направлениях партнерства... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T14:28+0300

2025-01-17T14:28+0300

2025-01-17T14:28+0300

россия

иран

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853797659_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_134d0793ccf168ab82b2df2a449e683a.jpg

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный между Россией и Ираном, может придать дополнительный импульс на всех направлениях партнерства. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.В то же время глава государства заметил, что соглашение поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономического диалога между двумя странами.Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле состоялась встреча двух президентов, переговоры пройдут сначала в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате.

https://1prime.ru/20250117/razgovor-854278212.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, владимир путин