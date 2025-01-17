https://1prime.ru/20250117/iran-854280752.html
Путин оценил перспективы нового договора между Россией и Ираном
Путин оценил перспективы нового договора между Россией и Ираном - 17.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил перспективы нового договора между Россией и Ираном
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный между Россией и Ираном, может придать дополнительный импульс на всех направлениях партнерства... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:28+0300
2025-01-17T14:28+0300
2025-01-17T14:28+0300
россия
иран
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный между Россией и Ираном, может придать дополнительный импульс на всех направлениях партнерства. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.В то же время глава государства заметил, что соглашение поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономического диалога между двумя странами.Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле состоялась встреча двух президентов, переговоры пройдут сначала в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате.
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россия, иран, владимир путин
РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
Путин оценил перспективы нового договора между Россией и Ираном
Путин: новый договор между Россией и Ираном придаст импульс по всем направлениям
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный между Россией и Ираном, может придать дополнительный импульс на всех направлениях партнерства. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
В то же время глава государства заметил, что соглашение поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономического диалога между двумя странами.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле состоялась встреча двух президентов, переговоры пройдут сначала в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате.
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