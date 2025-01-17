https://1prime.ru/20250117/iran-854282603.html
Пезешкиан подчеркнул стратегический характер отношений России и Ирана
Пезешкиан подчеркнул стратегический характер отношений России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ
Пезешкиан подчеркнул стратегический характер отношений России и Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Тегерана носят... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:45+0300
2025-01-17T14:45+0300
2025-01-17T14:45+0300
россия
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Тегерана носят стратегически важный и всеобъемлющий характер. "Отношения с РФ носят стратегически важный и всеобъемлющий характер", - сказал иранский президент.В то же время иранский президент добавил, что Иран доволен сотрудничеством с Россией по двусторонним вопросам и взаимодействием на международнорй арене.
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россия, иран, владимир путин
РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
Пезешкиан подчеркнул стратегический характер отношений России и Ирана
Пезешкиан: отношения России и Ирана носят стратегически важный характер
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Тегерана носят стратегически важный и всеобъемлющий характер.
"Отношения с РФ носят стратегически важный и всеобъемлющий характер", - сказал иранский президент.
В то же время иранский президент добавил, что Иран доволен сотрудничеством с Россией по двусторонним вопросам и взаимодействием на международнорй арене.
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