https://1prime.ru/20250117/iran-854282603.html

Пезешкиан подчеркнул стратегический характер отношений России и Ирана

Пезешкиан подчеркнул стратегический характер отношений России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ

Пезешкиан подчеркнул стратегический характер отношений России и Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Тегерана носят... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T14:45+0300

2025-01-17T14:45+0300

2025-01-17T14:45+0300

россия

иран

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Тегерана носят стратегически важный и всеобъемлющий характер. "Отношения с РФ носят стратегически важный и всеобъемлющий характер", - сказал иранский президент.В то же время иранский президент добавил, что Иран доволен сотрудничеством с Россией по двусторонним вопросам и взаимодействием на международнорй арене.

https://1prime.ru/20250117/mishustin--854278970.html

иран

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россия, иран, владимир путин