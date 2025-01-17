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Япония ввела санкции против 22 организаций из России - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Япония ввела санкции против 22 организаций из России
Япония ввела санкции против 22 организаций из России - 17.01.2025, ПРАЙМ
Япония ввела санкции против 22 организаций из России
Япония с пятницы включила в список экспортных ограничений 22 организации из РФ, а также 31 организацию из третьих стран, которые подозреваются якобы в обходе... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T00:30+0300
2025-01-17T00:30+0300
экономика
мировая экономика
россия
япония
токио
рф
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ТОКИО, 17 янв - ПРАЙМ. Япония с пятницы включила в список экспортных ограничений 22 организации из РФ, а также 31 организацию из третьих стран, которые подозреваются якобы в обходе антироссийских санкций. В частности, в список дополнительно внесены ООО "Новелко", ООО "Резонит". АО "Протон", ОАО Концерн "Созвездие", Ленинградские лазерные системы, ФГУП "НПП Гамма", "НВС Технологии", ФГУП 27 ЦНИИ, "Институт химической защиты", ООО "ЦИТИ" и другие. Среди организаций из третьих стран, в отношении которых Япония также вводит экспортные ограничения, 1 организация из ОАЭ, 18 - из Китая, 1 - из Казахстана, 2 - из Киргизии, 1 - из Таиланда и 8 организаций из Турции. О расширении санкционного списка сообщило 10 января минторговли страны. Одновременно было объявлено о том, что новые ограничения коснутся 335 наименований товаров. В частности, в него были включены, двигатели и запчасти для специальных транспортных средств, малые мотоциклы, звуковая аппаратура, программы CAD. Экспортные ограничения на товары начнут действовать с 23 января.
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мировая экономика, россия, япония, токио, рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Токио, РФ
00:30 17.01.2025
 
Япония ввела санкции против 22 организаций из России

Япония ввела санкции против 22 организаций из России и 31 организации из третьих стран

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ТОКИО, 17 янв - ПРАЙМ. Япония с пятницы включила в список экспортных ограничений 22 организации из РФ, а также 31 организацию из третьих стран, которые подозреваются якобы в обходе антироссийских санкций.
В частности, в список дополнительно внесены ООО "Новелко", ООО "Резонит". АО "Протон", ОАО Концерн "Созвездие", Ленинградские лазерные системы, ФГУП "НПП Гамма", "НВС Технологии", ФГУП 27 ЦНИИ, "Институт химической защиты", ООО "ЦИТИ" и другие.
Среди организаций из третьих стран, в отношении которых Япония также вводит экспортные ограничения, 1 организация из ОАЭ, 18 - из Китая, 1 - из Казахстана, 2 - из Киргизии, 1 - из Таиланда и 8 организаций из Турции.
О расширении санкционного списка сообщило 10 января минторговли страны. Одновременно было объявлено о том, что новые ограничения коснутся 335 наименований товаров. В частности, в него были включены, двигатели и запчасти для специальных транспортных средств, малые мотоциклы, звуковая аппаратура, программы CAD. Экспортные ограничения на товары начнут действовать с 23 января.
 
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