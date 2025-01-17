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Минэнерго Казахстана намерено отменить госрегулирование цен на топливо
Минэнерго Казахстана намерено отменить госрегулирование цен на топливо - 17.01.2025, ПРАЙМ
Минэнерго Казахстана намерено отменить госрегулирование цен на топливо
Министерство энергетики Казахстана отменит государственное регулирование цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) путем создания рыночного баланса спроса и... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:33+0300
2025-01-17T15:33+0300
2025-01-17T15:33+0300
энергетика
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АСТАНА, 17 янв - ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана отменит государственное регулирование цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) путем создания рыночного баланса спроса и предложения, сообщает пресс-служба министерства. Проект приказа минэнерго об отмене госрегулирования на ГСМ опубликован на портале казахстанского правительства "Открытые НПА", где публикуют нормативно-правовые акты. "Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций", - говорится в сообщении. В минэнерго объяснили, что ключевыми принципами станет плавность и предсказуемость любых изменений. Для защиты населения будут оказаны меры социальной поддержки, а сельхозпроизводители получат гарантированный доступ к дизельному топливу по прозрачным схемам и приемлемым ценам. Цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане остаются одними из самых низких в мире. Это приводит к значительному ценовому разрыву, в том числе с соседними странами. По данным минэнерго республики, в Казахстане стоимость бензина АИ-92 составляет 38 центов за литр, в России – 54 цента, в Киргизии – 72 цента, в Узбекистане – 92 цента. Дизельное топливо в Казахстане стоит 55 центов за литр, в России – 67 центов, в Киргизии – 80 центов, в Узбекистане – 1 доллар.
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Энергетика, КАЗАХСТАН, топливо
Минэнерго Казахстана намерено отменить госрегулирование цен на топливо
Минэнерго Казахстана отменит госрегулирование цен на горюче-смазочные материалы
АСТАНА, 17 янв - ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана отменит государственное регулирование цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) путем создания рыночного баланса спроса и предложения, сообщает пресс-служба министерства.
Проект приказа минэнерго об отмене госрегулирования на ГСМ опубликован на портале казахстанского правительства "Открытые НПА", где публикуют нормативно-правовые акты.
"Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций", - говорится в сообщении.
В минэнерго объяснили, что ключевыми принципами станет плавность и предсказуемость любых изменений. Для защиты населения будут оказаны меры социальной поддержки, а сельхозпроизводители получат гарантированный доступ к дизельному топливу по прозрачным схемам и приемлемым ценам.
Цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане остаются одними из самых низких в мире. Это приводит к значительному ценовому разрыву, в том числе с соседними странами. По данным минэнерго республики, в Казахстане стоимость бензина АИ-92 составляет 38 центов за литр, в России – 54 цента, в Киргизии – 72 цента, в Узбекистане – 92 цента. Дизельное топливо в Казахстане стоит 55 центов за литр, в России – 67 центов, в Киргизии – 80 центов, в Узбекистане – 1 доллар.
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