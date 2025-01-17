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Федеральное казначейство перечислило в бюджеты более триллиона рублей - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Федеральное казначейство перечислило в бюджеты более триллиона рублей
Федеральное казначейство перечислило в бюджеты более триллиона рублей - 17.01.2025, ПРАЙМ
Федеральное казначейство перечислило в бюджеты более триллиона рублей
Федеральное казначейство с начала прошлого года перечислило 1,102 триллиона рублей в бюджеты, из них федеральный бюджет получил более 800 миллиардов, сообщает... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:25+0300
2025-01-17T15:25+0300
экономика
россия
казначейство
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральное казначейство с начала прошлого года перечислило 1,102 триллиона рублей в бюджеты, из них федеральный бюджет получил более 800 миллиардов, сообщает ведомство. "1 триллион 102 миллиарда рублей — перечислено в бюджеты с начала 2024 года. Из них: в федеральный бюджет зачислено 872,3 миллиарда рублей, в бюджеты субъектов Российской Федерации 229,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В 2023 году Казначейство перечислило в бюджет РФ более 787 миллиардов рублей, что в 2,3 раза выше плана, сообщала ранее Счетная палата РФ по итогам проверки бюджета ведомства.
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россия, казначейство
Экономика, РОССИЯ, Казначейство
15:25 17.01.2025
 
Федеральное казначейство перечислило в бюджеты более триллиона рублей

Казначейство с начала 2024 года перечислило в бюджеты более 1 триллиона рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк" Федеральное казначейство России
 Федеральное казначейство России - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральное казначейство с начала прошлого года перечислило 1,102 триллиона рублей в бюджеты, из них федеральный бюджет получил более 800 миллиардов, сообщает ведомство.
"1 триллион 102 миллиарда рублей — перечислено в бюджеты с начала 2024 года. Из них: в федеральный бюджет зачислено 872,3 миллиарда рублей, в бюджеты субъектов Российской Федерации 229,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В 2023 году Казначейство перечислило в бюджет РФ более 787 миллиардов рублей, что в 2,3 раза выше плана, сообщала ранее Счетная палата РФ по итогам проверки бюджета ведомства.
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