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Федеральное казначейство перечислило в бюджеты более триллиона рублей

Федеральное казначейство перечислило в бюджеты более триллиона рублей - 17.01.2025, ПРАЙМ

Федеральное казначейство перечислило в бюджеты более триллиона рублей

Федеральное казначейство с начала прошлого года перечислило 1,102 триллиона рублей в бюджеты, из них федеральный бюджет получил более 800 миллиардов, сообщает... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T15:25+0300

2025-01-17T15:25+0300

2025-01-17T15:25+0300

экономика

россия

казначейство

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральное казначейство с начала прошлого года перечислило 1,102 триллиона рублей в бюджеты, из них федеральный бюджет получил более 800 миллиардов, сообщает ведомство. "1 триллион 102 миллиарда рублей — перечислено в бюджеты с начала 2024 года. Из них: в федеральный бюджет зачислено 872,3 миллиарда рублей, в бюджеты субъектов Российской Федерации 229,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В 2023 году Казначейство перечислило в бюджет РФ более 787 миллиардов рублей, что в 2,3 раза выше плана, сообщала ранее Счетная палата РФ по итогам проверки бюджета ведомства.

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россия, казначейство