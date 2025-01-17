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Доход на душу населения в Китае в 2024 году вырос на 5,3%
Доход на душу населения в Китае в 2024 году вырос на 5,3% - 17.01.2025, ПРАЙМ
Доход на душу населения в Китае в 2024 году вырос на 5,3%
Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам 2024 года достиг 41 314 юаней (5,6 тысячи долларов), рост по сравнению с 2023 годом составил 5,3%,... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T06:19+0300
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китай
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ПЕКИН, 17 янв – ПРАЙМ. Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам 2024 года достиг 41 314 юаней (5,6 тысячи долларов), рост по сравнению с 2023 годом составил 5,3%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.
"Реальный располагаемый доход на душу населения в 2024 году достиг 41 314 юаней, номинальный рост по сравнению с 2023 годом составил 5,3%, реальный рост с учетом ценового фактора – 5,1%", - говорится в докладе ведомства.
Доход на душу населения в городах составил 54 188 юаней (7,3 тысячи долларов), номинальный рост 4,6%, реальный рост с учетом ценового фактора – 4,4%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 23 119 юань (3,1 тысячи долларов), номинальный рост – 6,6%, реальный – 5,1%.
Власти Китая в октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии – 23 407,91 доллара, а в Греции – 20 324,25 доллара.
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мировая экономика, китай, испания, греция, всемирный банк
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ИСПАНИЯ, ГРЕЦИЯ, Всемирный банк
Доход на душу населения в Китае в 2024 году вырос на 5,3%
Располагаемый доход на душу населения в Китае в 2024 году достиг 41 314 юаней
ПЕКИН, 17 янв – ПРАЙМ. Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам 2024 года достиг 41 314 юаней (5,6 тысячи долларов), рост по сравнению с 2023 годом составил 5,3%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.
"Реальный располагаемый доход на душу населения в 2024 году достиг 41 314 юаней, номинальный рост по сравнению с 2023 годом составил 5,3%, реальный рост с учетом ценового фактора – 5,1%", - говорится в докладе ведомства.
Доход на душу населения в городах составил 54 188 юаней (7,3 тысячи долларов), номинальный рост 4,6%, реальный рост с учетом ценового фактора – 4,4%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 23 119 юань (3,1 тысячи долларов), номинальный рост – 6,6%, реальный – 5,1%.
Власти Китая в октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии – 23 407,91 доллара, а в Греции – 20 324,25 доллара.