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В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,8%
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,8% - 17.01.2025, ПРАЙМ
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,8%
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в 2024 году вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T06:19+0300
2025-01-17T06:19+0300
2025-01-17T06:19+0300
промышленность
экономика
мировая экономика
китай
кнр
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ПЕКИН, 17 янв – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в 2024 году вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в декабре 2024 года этот показатель вырос на 6,2% в годовом выражении.
Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в 2024 году вырос на 3,1% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,1%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,3%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
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промышленность, мировая экономика, китай, кнр
Промышленность, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,8%
Госстат: объем производства крупных промышленных предприятий в Китае вырос на 5,8%
ПЕКИН, 17 янв – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в 2024 году вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в декабре 2024 года этот показатель вырос на 6,2% в годовом выражении.
Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в 2024 году вырос на 3,1% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,1%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,3%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.