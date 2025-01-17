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В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,8%

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,8% - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Китае объем производства крупных промышленных предприятий вырос на 5,8%

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в 2024 году вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T06:19+0300

2025-01-17T06:19+0300

2025-01-17T06:19+0300

промышленность

экономика

мировая экономика

китай

кнр

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ПЕКИН, 17 янв – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в 2024 году вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. Отдельно в декабре 2024 года этот показатель вырос на 6,2% в годовом выражении. Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в 2024 году вырос на 3,1% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,1%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,3%. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

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промышленность, мировая экономика, китай, кнр