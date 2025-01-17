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В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 3,5%

В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 3,5% - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 3,5%

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,66 триллиона долларов),... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T07:07+0300

2025-01-17T07:07+0300

2025-01-17T07:07+0300

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ПЕКИН, 17 янв - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,66 триллиона долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны. При этом онлайн продажи выросли на 7,2%, их объем составил 15,52 триллиона юаней (2,1 триллиона долларов). Розничные продажи в городах Китая в 2024 году выросли на 3,4%, составив 42,116 триллиона юаней (5,75 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,3% и составили 6,6 триллиона юаней (911 миллиардов долларов). Отдельно в декабре 2024 года объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 3,7% по сравнению с декабрем 2023 года.

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мировая экономика, китай