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МВФ изменил прогноз роста ВВП Китая на 2025 год

МВФ изменил прогноз роста ВВП Китая на 2025 год - 17.01.2025, ПРАЙМ

МВФ изменил прогноз роста ВВП Китая на 2025 год

Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году до 4,5%, следует из... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:09+0300

2025-01-17T17:09+0300

2025-01-17T17:09+0300

экономика

китай

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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году до 4,5%, следует из опубликованного отчета организации. По оценке фонда, по итогам 2024 года ВВП Китая вырос на 4,8%. Согласно представленным табличным значениям, ВВП Китая в 2025 году увеличится на 4,6%, темп роста на 0,1 процентного пункта выше предыдущего октябрьского прогноза. В 2026 году экономика КНР вырастет на 4,5%, что на 0,4 процентного пункта выше прежнего прогноза, ожидают в МВФ.

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