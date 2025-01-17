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МВФ изменил прогноз роста ВВП Китая на 2025 год - 17.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ изменил прогноз роста ВВП Китая на 2025 год
МВФ изменил прогноз роста ВВП Китая на 2025 год - 17.01.2025, ПРАЙМ
МВФ изменил прогноз роста ВВП Китая на 2025 год
Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году до 4,5%, следует из... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:09+0300
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экономика
китай
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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году до 4,5%, следует из опубликованного отчета организации. По оценке фонда, по итогам 2024 года ВВП Китая вырос на 4,8%. Согласно представленным табличным значениям, ВВП Китая в 2025 году увеличится на 4,6%, темп роста на 0,1 процентного пункта выше предыдущего октябрьского прогноза. В 2026 году экономика КНР вырастет на 4,5%, что на 0,4 процентного пункта выше прежнего прогноза, ожидают в МВФ.
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китай, ввп, мвф
Экономика, КИТАЙ, ВВП, МВФ
17:09 17.01.2025
 
МВФ изменил прогноз роста ВВП Китая на 2025 год

МВФ оценил рост ВВП Китая в 2024 г в 4,8%, улучшил прогноз на 2025 г до 4,6%

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году до 4,5%, следует из опубликованного отчета организации.
По оценке фонда, по итогам 2024 года ВВП Китая вырос на 4,8%.
Согласно представленным табличным значениям, ВВП Китая в 2025 году увеличится на 4,6%, темп роста на 0,1 процентного пункта выше предыдущего октябрьского прогноза.
В 2026 году экономика КНР вырастет на 4,5%, что на 0,4 процентного пункта выше прежнего прогноза, ожидают в МВФ.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Всемирный банк сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2025 году
Вчера, 21:52
 
ЭкономикаКИТАЙВВПМВФ
 
 
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