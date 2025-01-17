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Си Цзиньпин и Трамп создадут стратегический канал связи
Си Цзиньпин и Трамп создадут стратегический канал связи - 17.01.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин и Трамп создадут стратегический канал связи
Председатель Китая Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора решили создать стратегический канал связи для | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T18:25+0300
2025-01-17T18:25+0300
2025-01-17T18:25+0300
политика
си цзиньпин
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контакты
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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора решили создать стратегический канал связи для контактов, передает Центральное ТВ Китая. По сообщению телеканала, Си Цзиньпин и Трамп "договорились создать стратегический канал связи для поддержания регулярных контактов по основным вопросам, представляющим общий интерес для двух стран".
https://1prime.ru/20250117/razgovor-854286484.html
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си цзиньпин, дональд трамп, контакты
Политика, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, контакты
Си Цзиньпин и Трамп создадут стратегический канал связи
Си Цзиньпин и Трамп создадут стратегический канал связи для регулярных контактов
МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора решили создать стратегический канал связи для контактов, передает Центральное ТВ Китая.
По сообщению телеканала, Си Цзиньпин и Трамп "договорились создать стратегический канал связи для поддержания регулярных контактов по основным вопросам, представляющим общий интерес для двух стран".
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор