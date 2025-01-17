https://1prime.ru/20250117/kontingent-854295309.html
"Наскребут 50 тысяч". Спецназовец объяснил, зачем Западу войска на Украине
"Наскребут 50 тысяч". Спецназовец объяснил, зачем Западу войска на Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ
"Наскребут 50 тысяч". Спецназовец объяснил, зачем Западу войска на Украине
Западные государства могут собрать 40-50 тысяч военных для ввода на территорию Украины. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал полковник... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T22:18+0300
2025-01-17T22:18+0300
2025-01-17T22:19+0300
политика
запад
войска
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Западные государства могут собрать 40-50 тысяч военных для ввода на территорию Украины. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал полковник спецназа ВС РФ в отставке Анатолий Матвийчук.По его словам, "Запад пытается ввести свои войска, чтобы в последующем дать возможность Украине нарастить свои усилия и стать враждебной нам державой при прикрытии французских и английских штыков". При этом Матвийчук отметил, что Европа в настоящий момент "абсолютно импотентная с точки зрения пехоты и возможности ведения сухопутных операций", поскольку западные мужчины "настолько атрофировались, что уже не могут переносить тяготы службы на войне"."Особенно страдают этим США", - добавил спецназовец.Тем не менее, Матвейчук допускает, что Запад "может наскрести тысяч 40-50" военнослужащих для ввода на территорию Украины. "Это угроза серьезная, они же (западные страны - прим. ред.) планируют занять территорию, которая не войдет в состав РФ – в районе Киева, Сум, Чернигова, - отметил полковник. - И в случае обострения ситуации они не дадут возможности нашим войскам вести боевые действия".Матвейчук считает, что таким образом Запад пытается упредить Российскую Федерацию на 15-20 лет, "когда Украина созреет как новое фашистское государство и кинет вызов России".
https://1prime.ru/20250115/zapad-854220722.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, войска, украина
Политика, ЗАПАД, войска, УКРАИНА
"Наскребут 50 тысяч". Спецназовец объяснил, зачем Западу войска на Украине
Западные страны могут собрать 40-50 тысяч солдат для ввода на Украину
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ.
Западные государства могут собрать 40-50 тысяч военных для ввода на территорию Украины. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда
" высказал полковник спецназа ВС РФ в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, "Запад пытается ввести свои войска, чтобы в последующем дать возможность Украине нарастить свои усилия и стать враждебной нам державой при прикрытии французских и английских штыков".
При этом Матвийчук отметил, что Европа в настоящий момент "абсолютно импотентная с точки зрения пехоты и возможности ведения сухопутных операций", поскольку западные мужчины "настолько атрофировались, что уже не могут переносить тяготы службы на войне".
"Особенно страдают этим США", - добавил спецназовец.
На Западе признали неудобную правду об отправке миротворцев на Украину
Тем не менее, Матвейчук допускает, что Запад "может наскрести тысяч 40-50" военнослужащих для ввода на территорию Украины.
"Это угроза серьезная, они же (западные страны - прим. ред.) планируют занять территорию, которая не войдет в состав РФ – в районе Киева, Сум, Чернигова, - отметил полковник. - И в случае обострения ситуации они не дадут возможности нашим войскам вести боевые действия".
Матвейчук считает, что таким образом Запад пытается упредить Российскую Федерацию на 15-20 лет, "когда Украина созреет как новое фашистское государство и кинет вызов России".