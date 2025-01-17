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"Наскребут 50 тысяч". Спецназовец объяснил, зачем Западу войска на Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ
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"Наскребут 50 тысяч". Спецназовец объяснил, зачем Западу войска на Украине
"Наскребут 50 тысяч". Спецназовец объяснил, зачем Западу войска на Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ
"Наскребут 50 тысяч". Спецназовец объяснил, зачем Западу войска на Украине
Западные государства могут собрать 40-50 тысяч военных для ввода на территорию Украины. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал полковник... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T22:18+0300
2025-01-17T22:19+0300
политика
запад
войска
украина
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Западные государства могут собрать 40-50 тысяч военных для ввода на территорию Украины. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал полковник спецназа ВС РФ в отставке Анатолий Матвийчук.По его словам, "Запад пытается ввести свои войска, чтобы в последующем дать возможность Украине нарастить свои усилия и стать враждебной нам державой при прикрытии французских и английских штыков". При этом Матвийчук отметил, что Европа в настоящий момент "абсолютно импотентная с точки зрения пехоты и возможности ведения сухопутных операций", поскольку западные мужчины "настолько атрофировались, что уже не могут переносить тяготы службы на войне"."Особенно страдают этим США", - добавил спецназовец.Тем не менее, Матвейчук допускает, что Запад "может наскрести тысяч 40-50" военнослужащих для ввода на территорию Украины. "Это угроза серьезная, они же (западные страны - прим. ред.) планируют занять территорию, которая не войдет в состав РФ – в районе Киева, Сум, Чернигова, - отметил полковник. - И в случае обострения ситуации они не дадут возможности нашим войскам вести боевые действия".Матвейчук считает, что таким образом Запад пытается упредить Российскую Федерацию на 15-20 лет, "когда Украина созреет как новое фашистское государство и кинет вызов России".
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запад, войска, украина
Политика, ЗАПАД, войска, УКРАИНА
22:18 17.01.2025 (обновлено: 22:19 17.01.2025)
 
"Наскребут 50 тысяч". Спецназовец объяснил, зачем Западу войска на Украине

Западные страны могут собрать 40-50 тысяч солдат для ввода на Украину

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Западные государства могут собрать 40-50 тысяч военных для ввода на территорию Украины. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал полковник спецназа ВС РФ в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, "Запад пытается ввести свои войска, чтобы в последующем дать возможность Украине нарастить свои усилия и стать враждебной нам державой при прикрытии французских и английских штыков".
При этом Матвийчук отметил, что Европа в настоящий момент "абсолютно импотентная с точки зрения пехоты и возможности ведения сухопутных операций", поскольку западные мужчины "настолько атрофировались, что уже не могут переносить тяготы службы на войне".
"Особенно страдают этим США", - добавил спецназовец.
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Тем не менее, Матвейчук допускает, что Запад "может наскрести тысяч 40-50" военнослужащих для ввода на территорию Украины.
"Это угроза серьезная, они же (западные страны - прим. ред.) планируют занять территорию, которая не войдет в состав РФ – в районе Киева, Сум, Чернигова, - отметил полковник. - И в случае обострения ситуации они не дадут возможности нашим войскам вести боевые действия".
Матвейчук считает, что таким образом Запад пытается упредить Российскую Федерацию на 15-20 лет, "когда Украина созреет как новое фашистское государство и кинет вызов России".
 
ПолитикаЗАПАДвойскаУКРАИНА
 
 
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