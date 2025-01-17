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Эксперт предупредил об "ипотечной бомбе" на рынке недвижимости

Эксперт предупредил об "ипотечной бомбе" на рынке недвижимости - 17.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт предупредил об "ипотечной бомбе" на рынке недвижимости

Российский рынок недвижимости может стать "бомбой замедленного действия" прежде всего из-за нецелевого льготного кредитования, приведшего к росту цен сперва на... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T02:02+0300

2025-01-17T02:02+0300

2025-01-17T02:02+0300

недвижимость

финансы

эльман мехтиев

льготная ипотека

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Российский рынок недвижимости может стать "бомбой замедленного действия" прежде всего из-за нецелевого льготного кредитования, приведшего к росту цен сперва на первичном, а потом и на вторичном рынке, рассказал агентству "Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".Хоть такое "льготирование" и привело к росту продаж недвижимости, сами эти продажи простимулировали выдачу ипотеки для покупки жилья по выросшим ценам."Цена недвижимости, приобретенной с помощью таких кредитов, при ухудшении финансового положения заемщиков в большинстве случаев не покрывает невыплаченный остаток по кредиту. Это создает риски "тикающей бомбы" для банков, специализирующихся на таких продуктах", - полагает финансист.Поэтому Банк России шаг за шагом ограничивал выдачи кредитов с низким первоначальным взносом, а с 1 января этого года вступил в силу стандарт ипотечного кредитования, который ввел дополнительные ограничения, направленные на защиту заемщиков, а значит, в долгосрочной перспективе, и самих банков, заключил Мехтиев.

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финансы, эльман мехтиев, льготная ипотека