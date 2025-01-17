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В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России - 17.01.2025, ПРАЙМ
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В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России
В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России - 17.01.2025, ПРАЙМ
В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России
Охлаждение рынка розничного кредитования в РФ продолжилось в декабре, в основном за счет сокращения выдачи кредитов на срок более года, сообщает Банк России. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T18:59+0300
2025-01-17T19:00+0300
экономика
банк россии
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Охлаждение рынка розничного кредитования в РФ продолжилось в декабре, в основном за счет сокращения выдачи кредитов на срок более года, сообщает Банк России. "По оперативным данным, в декабре охлаждение рынка розничного кредитования продолжилось, в основном за счет сокращения части кредитного портфеля срочностью свыше одного года", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
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банк россии
Экономика, Банк России
18:59 17.01.2025 (обновлено: 19:00 17.01.2025)
 
В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России

ЦБ: охлаждение рынка розничного кредитования в РФ продолжилось в декабре

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Охлаждение рынка розничного кредитования в РФ продолжилось в декабре, в основном за счет сокращения выдачи кредитов на срок более года, сообщает Банк России.
"По оперативным данным, в декабре охлаждение рынка розничного кредитования продолжилось, в основном за счет сокращения части кредитного портфеля срочностью свыше одного года", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
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