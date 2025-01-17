https://1prime.ru/20250117/kreditovanie-854292902.html

В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России

В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России - 17.01.2025, ПРАЙМ

В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России

Охлаждение рынка розничного кредитования в РФ продолжилось в декабре, в основном за счет сокращения выдачи кредитов на срок более года, сообщает Банк России. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T18:59+0300

2025-01-17T18:59+0300

2025-01-17T19:00+0300

экономика

банк россии

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Охлаждение рынка розничного кредитования в РФ продолжилось в декабре, в основном за счет сокращения выдачи кредитов на срок более года, сообщает Банк России. "По оперативным данным, в декабре охлаждение рынка розничного кредитования продолжилось, в основном за счет сокращения части кредитного портфеля срочностью свыше одного года", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".

https://1prime.ru/20250117/sber-854272561.html

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