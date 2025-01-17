https://1prime.ru/20250117/kreditovanie-854292902.html
В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России
В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России - 17.01.2025, ПРАЙМ
В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России
Охлаждение рынка розничного кредитования в РФ продолжилось в декабре, в основном за счет сокращения выдачи кредитов на срок более года, сообщает Банк России. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T18:59+0300
2025-01-17T18:59+0300
2025-01-17T19:00+0300
экономика
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/69/828566999_0:58:3298:1913_1920x0_80_0_0_876c3f20dd01c4053d9d7d13f8a6a7a0.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Охлаждение рынка розничного кредитования в РФ продолжилось в декабре, в основном за счет сокращения выдачи кредитов на срок более года, сообщает Банк России. "По оперативным данным, в декабре охлаждение рынка розничного кредитования продолжилось, в основном за счет сокращения части кредитного портфеля срочностью свыше одного года", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
https://1prime.ru/20250117/sber-854272561.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/69/828566999_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_0be09d0cae8015b6ec8a74b35008585d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии
В ЦБ сообщили об охлаждении рынка розничного кредитования в России
ЦБ: охлаждение рынка розничного кредитования в РФ продолжилось в декабре
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Охлаждение рынка розничного кредитования в РФ продолжилось в декабре, в основном за счет сокращения выдачи кредитов на срок более года, сообщает Банк России.
"По оперативным данным, в декабре охлаждение рынка розничного кредитования продолжилось, в основном за счет сокращения части кредитного портфеля срочностью свыше одного года", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
Сбербанк снизил кредиты населению по РСБУ