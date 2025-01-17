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Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"
Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" - 17.01.2025, ПРАЙМ
Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"
Морская спасательная служба России начала откачивать мазут с танкера "Волгонефть-239", который сел на мель у мыса Панагия. Об этом заявил глава Минтранса России | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T09:31+0300
2025-01-17T09:31+0300
2025-01-17T09:31+0300
россия
мазут
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Морская спасательная служба России начала откачивать мазут с танкера "Волгонефть-239", который сел на мель у мыса Панагия. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт."На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной", - цитируют министра в пресс-службе.Отмечается, что основная цель этой операции - предотвратить застывание мазута на шланголинии. Когда объем мазута достигнет температуры 45°, его смогут перекачать в битумовозы. Рядом с танкером также были завершены работы по строительству временной подъездной дороги и обваловке кормовой части судна.Ранее 15 декабря два танкера "Волгонефть" потерпели крушение в Керченском проливе, спасатели эвакуировали 27 моряков. На фоне аварии в акваторию Черного моря попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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россия, мазут
Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"
Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера у мыса Панагия
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Морская спасательная служба России начала откачивать мазут с танкера "Волгонефть-239", который сел на мель у мыса Панагия. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт.
"На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной", - цитируют министра в пресс-службе.
Отмечается, что основная цель этой операции - предотвратить застывание мазута на шланголинии. Когда объем мазута достигнет температуры 45°, его смогут перекачать в битумовозы. Рядом с танкером также были завершены работы по строительству временной подъездной дороги и обваловке кормовой части судна.
Ранее 15 декабря два танкера "Волгонефть" потерпели крушение в Керченском проливе, спасатели эвакуировали 27 моряков. На фоне аварии в акваторию Черного моря попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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