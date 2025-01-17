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Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"

Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" - 17.01.2025, ПРАЙМ

Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"

Морская спасательная служба России начала откачивать мазут с танкера "Волгонефть-239", который сел на мель у мыса Панагия. Об этом заявил глава Минтранса России | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T09:31+0300

2025-01-17T09:31+0300

2025-01-17T09:31+0300

россия

мазут

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Морская спасательная служба России начала откачивать мазут с танкера "Волгонефть-239", который сел на мель у мыса Панагия. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт."На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной", - цитируют министра в пресс-службе.Отмечается, что основная цель этой операции - предотвратить застывание мазута на шланголинии. Когда объем мазута достигнет температуры 45°, его смогут перекачать в битумовозы. Рядом с танкером также были завершены работы по строительству временной подъездной дороги и обваловке кормовой части судна.Ранее 15 декабря два танкера "Волгонефть" потерпели крушение в Керченском проливе, спасатели эвакуировали 27 моряков. На фоне аварии в акваторию Черного моря попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

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россия, мазут