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МЧС не фиксирует новые пятна мазута на поверхности воды в Анапе - 17.01.2025, ПРАЙМ
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МЧС не фиксирует новые пятна мазута на поверхности воды в Анапе
МЧС не фиксирует новые пятна мазута на поверхности воды в Анапе - 17.01.2025, ПРАЙМ
МЧС не фиксирует новые пятна мазута на поверхности воды в Анапе
Спасатели за последние два дня не обнаружили пятен мазута на поверхности воды в акватории Анапы, сообщил начальник центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T13:47+0300
2025-01-17T13:47+0300
происшествия
россия
анапа
разлив нефтепродуктов
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КРАСНОДАР, 17 янв - ПРАЙМ. Спасатели за последние два дня не обнаружили пятен мазута на поверхности воды в акватории Анапы, сообщил начальник центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий. "За последние два дня - 15 и 16 января - пятен мазута на поверхности воды в акватории Анапы не обнаружено", - приводит краевой оперштаб слова Шумицкого. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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россия, анапа, разлив нефтепродуктов
Происшествия, РОССИЯ, АНАПА, разлив нефтепродуктов
13:47 17.01.2025
 
МЧС не фиксирует новые пятна мазута на поверхности воды в Анапе

МЧС: пятен мазута уже двое суток нет на поверхности воды в акватории Анапы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 17 янв - ПРАЙМ. Спасатели за последние два дня не обнаружили пятен мазута на поверхности воды в акватории Анапы, сообщил начальник центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.
"За последние два дня - 15 и 16 января - пятен мазута на поверхности воды в акватории Анапы не обнаружено", - приводит краевой оперштаб слова Шумицкого.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
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09:31
 
ПроисшествияРОССИЯАНАПАразлив нефтепродуктов
 
 
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