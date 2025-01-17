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Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" закончат до конца января
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" закончат до конца января - 17.01.2025, ПРАЙМ
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" закончат до конца января
Выгрузку мазута с затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется завершить к концу января. Об этом сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:03+0300
2025-01-17T15:03+0300
2025-01-17T15:03+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Выгрузку мазута с затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется завершить к концу января. Об этом сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов."Планируем закончить выгрузку мазута до конца месяца. Зачистим судно, оно не будет представлять экологической опасности", - отметил представитель ведомства.На данный момент, специалисты начали подготовительные работы для откачки мазута и его нагрева. Для этого мазут будет нагреваться в течение трех суток до температуры около 45 градусов. После этого нефтепродукты будут забирают судовыми насосами и выгружать на берег. Выгрузка будет осуществляться по судовым грузовым линиям.Ранее 15 декабря два танкера "Волгонефть" потерпели крушение в Керченском проливе, спасатели эвакуировали 27 моряков. На фоне аварии в акваторию Черного моря попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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россия, мазут
Происшествия, РОССИЯ, МАЗУТ
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" закончат до конца января
Морспасслужба: выгрузку мазута из "Волгонефти-239" закончат до конца января
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Выгрузку мазута с затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется завершить к концу января. Об этом сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.
"Планируем закончить выгрузку мазута до конца месяца. Зачистим судно, оно не будет представлять экологической опасности", - отметил представитель ведомства.
На данный момент, специалисты начали подготовительные работы для откачки мазута и его нагрева. Для этого мазут будет нагреваться в течение трех суток до температуры около 45 градусов. После этого нефтепродукты будут забирают судовыми насосами и выгружать на берег. Выгрузка будет осуществляться по судовым грузовым линиям.
Ранее 15 декабря два танкера "Волгонефть" потерпели крушение в Керченском проливе, спасатели эвакуировали 27 моряков. На фоне аварии в акваторию Черного моря попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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