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Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" закончат до конца января

Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" закончат до конца января - 17.01.2025, ПРАЙМ

Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" закончат до конца января

Выгрузку мазута с затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется завершить к концу января. Об этом сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T15:03+0300

2025-01-17T15:03+0300

2025-01-17T15:03+0300

происшествия

россия

мазут

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Выгрузку мазута с затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется завершить к концу января. Об этом сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов."Планируем закончить выгрузку мазута до конца месяца. Зачистим судно, оно не будет представлять экологической опасности", - отметил представитель ведомства.На данный момент, специалисты начали подготовительные работы для откачки мазута и его нагрева. Для этого мазут будет нагреваться в течение трех суток до температуры около 45 градусов. После этого нефтепродукты будут забирают судовыми насосами и выгружать на берег. Выгрузка будет осуществляться по судовым грузовым линиям.Ранее 15 декабря два танкера "Волгонефть" потерпели крушение в Керченском проливе, спасатели эвакуировали 27 моряков. На фоне аварии в акваторию Черного моря попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

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россия, мазут