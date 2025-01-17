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В "Мегафоне" рассказали о росте турпотока в Европу - 17.01.2025, ПРАЙМ
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В "Мегафоне" рассказали о росте турпотока в Европу
В "Мегафоне" рассказали о росте турпотока в Европу - 17.01.2025, ПРАЙМ
В "Мегафоне" рассказали о росте турпотока в Европу
Поток российских туристов в европейские страны вырос в минувшем году на 8,5%, подсчитали для РИА Новости в "Мегафоне", основываясь на обезличенных данных... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T04:52+0300
2025-01-17T04:52+0300
туризм
бизнес
россия
европа
италия
франция
мегафон
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Поток российских туристов в европейские страны вырос в минувшем году на 8,5%, подсчитали для РИА Новости в "Мегафоне", основываясь на обезличенных данных абонентов в роуминге. При этом в туроператоре "Русский Экспресс" агентству сообщили, что видят двойной рост спроса россиян на отдых в Европе. "Турпоток в Европу увеличился на 8,5% в 2024 году по сравнению с 2023 годом", - сообщили в "Мегафоне". Уточняется, что Болгария, Румыния и Эстония показали наибольший прирост за год - 26-38%. При этом оператор выяснил, что поток россиян в Финляндию упал за год на 53%, в Швецию - на 24%, а в Данию - на 11%. По данным "Русского Экспресса", спрос на отдых в Европе в 2024 году вырос в 2 раза относительно 2023 года. "Лидерами рейтинга предпочтений клиентов туроператора по-прежнему являются Италия (доля - 0,6% от общего объема продаж по компании за анализируемый период), Франция (0,4%), Греция (0,3%), Испания (0,2%), Венгрия (0,1%). Количество бронирований в 2024 году, по данным туроператора, в Италию увеличилось на 125%, Францию - на 145%, Грецию - на 100%, Испанию - на 126%, Венгрию - на 207%. Также в "Русском Экспрессе" зафиксировали рост спроса на поездки в Германию, Австрию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и Нидерланды. "Единичные запросы были на Монако, Чехию, Бельгию, Андорру и Данию", - отметили в пресс-службе. В туроператоре добавили, что средний чек тура в Италию в 2024 году составил 430,9 тысячи рублей, во Францию - 553,7 тысячи, в Грецию - 453,8 тысячи, Испанию - 342,9 тысячи, Венгрию - 239,2 тысячи рублей.
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192
40
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40
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4.7
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туризм, бизнес, россия, европа, италия, франция, мегафон
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, Мегафон
04:52 17.01.2025
 
В "Мегафоне" рассказали о росте турпотока в Европу

"Мегафон": турпоток в Европу в 2024 году вырос на 8,5%

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Поток российских туристов в европейские страны вырос в минувшем году на 8,5%, подсчитали для РИА Новости в "Мегафоне", основываясь на обезличенных данных абонентов в роуминге. При этом в туроператоре "Русский Экспресс" агентству сообщили, что видят двойной рост спроса россиян на отдых в Европе.
"Турпоток в Европу увеличился на 8,5% в 2024 году по сравнению с 2023 годом", - сообщили в "Мегафоне". Уточняется, что Болгария, Румыния и Эстония показали наибольший прирост за год - 26-38%.
При этом оператор выяснил, что поток россиян в Финляндию упал за год на 53%, в Швецию - на 24%, а в Данию - на 11%.
По данным "Русского Экспресса", спрос на отдых в Европе в 2024 году вырос в 2 раза относительно 2023 года. "Лидерами рейтинга предпочтений клиентов туроператора по-прежнему являются Италия (доля - 0,6% от общего объема продаж по компании за анализируемый период), Франция (0,4%), Греция (0,3%), Испания (0,2%), Венгрия (0,1%).
Количество бронирований в 2024 году, по данным туроператора, в Италию увеличилось на 125%, Францию - на 145%, Грецию - на 100%, Испанию - на 126%, Венгрию - на 207%. Также в "Русском Экспрессе" зафиксировали рост спроса на поездки в Германию, Австрию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и Нидерланды. "Единичные запросы были на Монако, Чехию, Бельгию, Андорру и Данию", - отметили в пресс-службе.
В туроператоре добавили, что средний чек тура в Италию в 2024 году составил 430,9 тысячи рублей, во Францию - 553,7 тысячи, в Грецию - 453,8 тысячи, Испанию - 342,9 тысячи, Венгрию - 239,2 тысячи рублей.
 
ТуризмБизнесРОССИЯЕВРОПАИТАЛИЯФРАНЦИЯМегафон
 
 
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