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Минвостокразвития сообщило о миграционном приросте в ДФО - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Минвостокразвития сообщило о миграционном приросте в ДФО
Минвостокразвития сообщило о миграционном приросте в ДФО - 17.01.2025, ПРАЙМ
Минвостокразвития сообщило о миграционном приросте в ДФО
Миграционный прирост за 11 месяцев 2024 года на Дальнем Востоке составил 14 тысяч человек, этот показатель увеличился в восьми из 11 регионов округа, сообщил... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T19:14+0300
2025-01-17T19:15+0300
экономика
минвостокразвития
мигранты
дфо
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Миграционный прирост за 11 месяцев 2024 года на Дальнем Востоке составил 14 тысяч человек, этот показатель увеличился в восьми из 11 регионов округа, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В своем Telegram-канале он рассказал о проведении "Январских слушаний" у вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, где подводятся промежуточные итоги и зарождаются новые инициативы, которые меняют облик Дальнего Востока. "За 11 месяцев 2024 года второй раз за историю на Дальнем Востоке миграционный прирост плюс 14 тысяч человек. Восемь из 11 регионов ДФО положительное миграционное сальдо", - написал Чекунков, уточнив, что большую роль сыграла работа по усилению колледжей и вузов, в результате чего в два раза выросло количество поступающих из других регионов и из-за рубежа. "Инвестиции: с одной стороны, продолжается рост. Если в 2015 году в год капитальные вложения в регион были 1 триллион рублей, то в 2024 году уже 3,7 триллиона (рублей). Тем не менее очевидно, что условия сейчас трудные. Обсуждали, как продолжать инвестировать в условиях жесткой денежно-кредитной политики и внешних ограничений", - отметил министр. Также, по его словам, на "Январских слушаниях" искали точки технологического прорыва на Дальнем Востоке: "Роботы, космос, атом, квант, новые технологии работы в море и другое". "Севморпуть: для специалистов имеет два сильно отличающихся измерения - западный маршрут, условно комфортный, и восточный - во льдах, тот самый, где челюскинцев спасали. Грузопоток по этой трудной части СМП вырос в 2024 году на 69%, транзит - на 44%. Покоряем льды", - рассказал Чекунков.
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минвостокразвития, мигранты, дфо
Экономика, Минвостокразвития, Мигранты, ДФО
19:14 17.01.2025 (обновлено: 19:15 17.01.2025)
 
Минвостокразвития сообщило о миграционном приросте в ДФО

МВР: миграционный прирост за 11 месяцев 2024 г в ДФО составил 14 тыс человек

Минвостокразвития РФ определило приоритетные производственные проекты ДФО
Минвостокразвития РФ определило приоритетные производственные проекты ДФО
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Миграционный прирост за 11 месяцев 2024 года на Дальнем Востоке составил 14 тысяч человек, этот показатель увеличился в восьми из 11 регионов округа, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В своем Telegram-канале он рассказал о проведении "Январских слушаний" у вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, где подводятся промежуточные итоги и зарождаются новые инициативы, которые меняют облик Дальнего Востока.
"За 11 месяцев 2024 года второй раз за историю на Дальнем Востоке миграционный прирост плюс 14 тысяч человек. Восемь из 11 регионов ДФО положительное миграционное сальдо", - написал Чекунков, уточнив, что большую роль сыграла работа по усилению колледжей и вузов, в результате чего в два раза выросло количество поступающих из других регионов и из-за рубежа.
"Инвестиции: с одной стороны, продолжается рост. Если в 2015 году в год капитальные вложения в регион были 1 триллион рублей, то в 2024 году уже 3,7 триллиона (рублей). Тем не менее очевидно, что условия сейчас трудные. Обсуждали, как продолжать инвестировать в условиях жесткой денежно-кредитной политики и внешних ограничений", - отметил министр.
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Также, по его словам, на "Январских слушаниях" искали точки технологического прорыва на Дальнем Востоке: "Роботы, космос, атом, квант, новые технологии работы в море и другое".
"Севморпуть: для специалистов имеет два сильно отличающихся измерения - западный маршрут, условно комфортный, и восточный - во льдах, тот самый, где челюскинцев спасали. Грузопоток по этой трудной части СМП вырос в 2024 году на 69%, транзит - на 44%. Покоряем льды", - рассказал Чекунков.
 
ЭкономикаМинвостокразвитияМигрантыДФО
 
 
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