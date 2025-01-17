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Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США
Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США - 17.01.2025, ПРАЙМ
Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США
Глава Минфина США Джанет Йеллен, по мнению американского бизнесмена Илона Маска, не обладает навыками перезагрузки Wi-Fi роутера и не может обеспечить... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T10:59+0300
2025-01-17T10:59+0300
2025-01-17T11:09+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен, по мнению американского бизнесмена Илона Маска, не обладает навыками перезагрузки Wi-Fi роутера и не может обеспечить безопасность своего компьютера, который мог бы взломать даже подросток. Маск высказал свое мнение в связи с новостью о том, что Йеллен стала жертвой хакеров. Издание Politico ранее сообщало, что хакеры, предположительно из Китая, получили доступ к более чем трем тысячам документов высокопоставленных чиновников США, включая министра финансов.В этой связи предприниматель отметил, что любой 12-летний ребенок, который использует чужие скрипты, мог бы взломать компьютер Йеллен, а она сама, по словам Маска, даже не имеет понятия, как перезагрузить Wi-Fi роутер.Кроме того, телеканал CNN сообщил, что неназванные американские чиновники утверждают, что китайские хакеры атаковали системы комитета по иностранным инвестициям США в декабре, а также управление Минфина, занимающееся вопросами санкций. В январе Министерство финансов США объявило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам. Агентство AFP ранее сообщало, что Минфин США уведомил Конгресс о том, что за хакерской атакой на рабочие станции ведомства стоят, предположительно, связанные с Китаем злоумышленники. В ответ на это МИД КНР заявил, что Пекин против распространения ложной информации со стороны США о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.
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сша, илон маск, минфин сша, джанет йеллен
США, Илон Маск, Минфин США, Джанет Йеллен
Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США
Илон Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США Джанет Йеллен
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен, по мнению американского бизнесмена Илона Маска, не обладает навыками перезагрузки Wi-Fi роутера и не может обеспечить безопасность своего компьютера, который мог бы взломать даже подросток.
Маск высказал свое мнение в связи с новостью о том, что Йеллен стала жертвой хакеров. Издание Politico ранее сообщало, что хакеры, предположительно из Китая, получили доступ к более чем трем тысячам документов высокопоставленных чиновников США, включая министра финансов.
В этой связи предприниматель отметил, что любой 12-летний ребенок, который использует чужие скрипты, мог бы взломать компьютер Йеллен, а она сама, по словам Маска, даже не имеет понятия, как перезагрузить Wi-Fi роутер.
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Кроме того, телеканал CNN сообщил, что неназванные американские чиновники утверждают, что китайские хакеры атаковали системы комитета по иностранным инвестициям США в декабре, а также управление Минфина, занимающееся вопросами санкций.
В январе Министерство финансов США объявило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам.
Агентство AFP ранее сообщало, что Минфин США уведомил Конгресс о том, что за хакерской атакой на рабочие станции ведомства стоят, предположительно, связанные с Китаем злоумышленники. В ответ на это МИД КНР заявил, что Пекин против распространения ложной информации со стороны США о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.