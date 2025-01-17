https://1prime.ru/20250117/minfin-854274316.html

Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США

Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США - 17.01.2025, ПРАЙМ

Маск высмеял цифровую безграмотность главы Минфина США

Глава Минфина США Джанет Йеллен, по мнению американского бизнесмена Илона Маска, не обладает навыками перезагрузки Wi-Fi роутера и не может обеспечить... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T10:59+0300

2025-01-17T10:59+0300

2025-01-17T11:09+0300

сша

илон маск

минфин сша

джанет йеллен

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен, по мнению американского бизнесмена Илона Маска, не обладает навыками перезагрузки Wi-Fi роутера и не может обеспечить безопасность своего компьютера, который мог бы взломать даже подросток. Маск высказал свое мнение в связи с новостью о том, что Йеллен стала жертвой хакеров. Издание Politico ранее сообщало, что хакеры, предположительно из Китая, получили доступ к более чем трем тысячам документов высокопоставленных чиновников США, включая министра финансов.В этой связи предприниматель отметил, что любой 12-летний ребенок, который использует чужие скрипты, мог бы взломать компьютер Йеллен, а она сама, по словам Маска, даже не имеет понятия, как перезагрузить Wi-Fi роутер.Кроме того, телеканал CNN сообщил, что неназванные американские чиновники утверждают, что китайские хакеры атаковали системы комитета по иностранным инвестициям США в декабре, а также управление Минфина, занимающееся вопросами санкций. В январе Министерство финансов США объявило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам. Агентство AFP ранее сообщало, что Минфин США уведомил Конгресс о том, что за хакерской атакой на рабочие станции ведомства стоят, предположительно, связанные с Китаем злоумышленники. В ответ на это МИД КНР заявил, что Пекин против распространения ложной информации со стороны США о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.

https://1prime.ru/20250115/maska-854202423.html

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