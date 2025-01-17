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"Слишком мала". В Британии высказались об отправке миротворцев на Украину

"Слишком мала". В Британии высказались об отправке миротворцев на Украину - 17.01.2025, ПРАЙМ

"Слишком мала". В Британии высказались об отправке миротворцев на Украину

Великобритания не обладает достаточной численностью сухопутных войск, чтобы отправить "миротворцев" на Украину, в этом случае она с трудом сможет выполнять свои | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T11:58+0300

2025-01-17T11:58+0300

2025-01-17T11:58+0300

политика

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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Великобритания не обладает достаточной численностью сухопутных войск, чтобы отправить "миротворцев" на Украину, в этом случае она с трудом сможет выполнять свои остальные задачи, заявил бывший командующий сухопутными войсками страны Ричард Даннатт. В минувшем октябре глава МО Британии Джон Хили сообщил, что численность армии упадет в 2025 году до отметки ниже 70 тысяч солдат. СМИ отмечали, что это станет антирекордом с 1793 года. В декабре газета i сообщала, что из-за нехватки новобранцев минобороны пересмотрело критерии набора на службу и будет принимать людей с аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). "Я не думаю, что численность нашей армии достаточно велика, чтобы сделать это (отправить военных на Украину – ред.) с учётом всего остального, что она делает в настоящее время. Я считаю, что нам пришлось бы тяжело", - заявил Даннатт газете i. Британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, служивший в Ираке и Афганистане, дал такую же характеристику возможностям войск и добавил, что развертывание военных на Украине окажет огромное давление на бюджет минобороны. "У нас настолько маленькая армия, мы так рисковали с обороной, что если бы мы сделали это, то мы бы не смогли делать что-либо ещё", - заявил он газете. По мнению экс-командующего армией, для обеспечения безопасности российско-украинской границы может потребоваться 5-10 тысяч солдат, а также задействование королевских ВМС для патрулирования Черного моря и ВВС для прикрытия в небе, пишет i. Однако, по словам Даннатта, в случае отправки войск на Украину военному руководству пришлось бы направить армии дополнительные ресурсы и начать наращивать её численность. Великобритания уже долгое время сталкивается с целым рядом проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Накануне премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира. Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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