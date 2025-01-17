https://1prime.ru/20250117/mishustin--854278970.html

Мишустин оценил уровень сотрудничества России и Ирана в энергетике

Мишустин оценил уровень сотрудничества России и Ирана в энергетике - 17.01.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил уровень сотрудничества России и Ирана в энергетике

Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, расширяют сотрудничество в образовании, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T13:35+0300

2025-01-17T13:35+0300

2025-01-17T13:35+0300

энергетика

россия

иран

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, расширяют сотрудничество в образовании, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который в пятницу прибыл в Россию с официальным визитом. "Наши правительства активно работают в транспортной сфере – это в первую очередь международный транспортный коридор "Север-Юг", в сфере энергетики. Мы расширяем взаимодействие в образовании – в России обучаются более 9 тысяч иранских студентов. Положительную динамику демонстрируют туристические обмены. У нас действует безвизовый режим для групповых туристических перевозок", - сказал Мишустин в ходе встречи. Также он указал на устойчивый рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 17%. "Мы также приветствуем получение Ираном статуса наблюдателя при ЕАЭС, это будет в первую очередь после вступления в силу Соглашения о свободной торговле – максимально благоприятный режим для взаимной торговли, реализации всех операционных проектов", - отметил Мишустин. Помимо этого, глава кабмина РФ подчеркнул, что стороны сотрудничают и в сфере культуры. "Мы продолжаем также проводить дни культуры России и Ирана, гастроли творческих коллективов, недели кино, выставки. Граждане наших стран знакомятся с богатой культурой, историей и духовной жизнью друг друга. Это, конечно, способствует укреплению дружбы и добрососедства России и Ирана", - сказал Мишустин. -0-

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иран

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россия, иран, михаил мишустин