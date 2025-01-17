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"Молдовагаз" признала долг перед "Газпромом" в 709 миллионов долларов

"Молдовагаз" признала долг перед "Газпромом" в 709 миллионов долларов - 17.01.2025, ПРАЙМ

"Молдовагаз" признала долг перед "Газпромом" в 709 миллионов долларов

Исполняющий обязанности председателя правления компании "Молдовагаз" Vadim Чебан заявил, что долг предприятия перед "Газпромом" в размере 709 миллионов долларов | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T16:08+0300

2025-01-17T16:08+0300

2025-01-17T16:16+0300

энергетика

россия

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 17 янв — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности председателя правления компании "Молдовагаз" Vadim Чебан заявил, что долг предприятия перед "Газпромом" в размере 709 миллионов долларов не аннулирован, несмотря на попытки молдавского правительства оспорить его. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января приостанавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовага". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как Кишинев предложил "Газпрому" выплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позже "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлить соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу, поставки газа с 1 января не будут осуществляться."У нас есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовага" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра в сумме 709 миллионов долларов. Эта задолженность отражена в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписаны", — заявил Чебан в эфире кишиневского телеканала TV-8.Он также добавил, что "Газпром" имеет полное право требовать выплаты долга, ссылаясь на решение Московского коммерческого арбитражного суда по общей задолженности "Молдовага". При этом Чебан уточнил, что указанная сумма не связана с долгом за газ, поставленный в Приднестровье.По словам топ-менеджера компании, наблюдательный совет "Молдовага" пока не утвердил результаты аудита долга перед "Газпромом". Он напомнил, что проверку проводили две международные компании — норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance & Co, которые определили долг перед "Газпромом" всего в 8,6 миллиона долларов. Инициатором аудита выступило правительство Молдавии.Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев не намерен платить 709 миллионов долларов, возложив ответственность за нынешний энергетический кризис на "Газпром". С 16 декабря в Молдавии введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Чебан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.

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россия, молдовагаз