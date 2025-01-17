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МВД зафиксировало новую схему мошенничества, нацеленную на детей

МВД зафиксировало новую схему мошенничества, нацеленную на детей - 17.01.2025, ПРАЙМ

МВД зафиксировало новую схему мошенничества, нацеленную на детей

МВД России предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, когда аферисты представляются учителями и звонят родителям под предлогом обновления электронного... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T12:37+0300

2025-01-17T12:37+0300

2025-01-17T12:37+0300

мошенничество

россия

мвд

учителя

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. МВД России предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, когда аферисты представляются учителями и звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, для которого дети должны сообщить код из смс-сообщения, говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в "Сферуме", - говорится в сообщении. Для правдоподобности используют данные настоящих работников школы, дипфэйк-технологии и подменные номера. Для "обновления" просят предупредить ребенка, что ему будут звонить из школы. Общаясь с ребенком, его убеждают сообщить мошенникам номер из смс-сообщения. Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале "Госуслуги", сообщили в ведомстве. Полиция просит родителей проверять достоверность информации по стандартным каналам связи.

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россия, мвд, учителя