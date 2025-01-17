https://1prime.ru/20250117/mvd--854277693.html
МВД зафиксировало новую схему мошенничества, нацеленную на детей
МВД зафиксировало новую схему мошенничества, нацеленную на детей - 17.01.2025, ПРАЙМ
МВД зафиксировало новую схему мошенничества, нацеленную на детей
МВД России предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, когда аферисты представляются учителями и звонят родителям под предлогом обновления электронного... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T12:37+0300
2025-01-17T12:37+0300
2025-01-17T12:37+0300
мошенничество
россия
мвд
учителя
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_986f00ebf991e59520322991e2de37b2.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. МВД России предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, когда аферисты представляются учителями и звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, для которого дети должны сообщить код из смс-сообщения, говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в "Сферуме", - говорится в сообщении. Для правдоподобности используют данные настоящих работников школы, дипфэйк-технологии и подменные номера. Для "обновления" просят предупредить ребенка, что ему будут звонить из школы. Общаясь с ребенком, его убеждают сообщить мошенникам номер из смс-сообщения. Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале "Госуслуги", сообщили в ведомстве. Полиция просит родителей проверять достоверность информации по стандартным каналам связи.
https://1prime.ru/20250115/kredity-854213993.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5e7117b6c56a3fac3f3302a1f033012b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвд, учителя
Мошенничество, РОССИЯ, МВД, учителя
МВД зафиксировало новую схему мошенничества, нацеленную на детей
МВД: мошенники используют схему, представляясь учителями и звонят родителям
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. МВД России предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, когда аферисты представляются учителями и звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, для которого дети должны сообщить код из смс-сообщения, говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в "Сферуме", - говорится в сообщении.
Для правдоподобности используют данные настоящих работников школы, дипфэйк-технологии и подменные номера. Для "обновления" просят предупредить ребенка, что ему будут звонить из школы. Общаясь с ребенком, его убеждают сообщить мошенникам номер из смс-сообщения. Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале "Госуслуги", сообщили в ведомстве.
Полиция просит родителей проверять достоверность информации по стандартным каналам связи.
В России могут усложнить выдачу потребкредитов для борьбы с мошенниками